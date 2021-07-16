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盧秀燕：打氣旺「三個7成」　全市接種率破2成

▲市長盧秀燕表示，台中市三個年齡層「施打率皆破7成」，加上疫苗接種率、覆蓋率為21.08％(圖／市政府提供2021.7.16)
▲市長盧秀燕表示，台中市三個年齡層「施打率皆破7成」，加上疫苗接種率、覆蓋率為21.08％(圖／市政府提供2021.7.16)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-16 15:52:59

台中市今（16）日本土確診、社區快篩均0，市府持續努力讓「嘉玲」長住台中，另外，截至目前為止，65歲以上疫苗已施打29萬1980人，施打率為70.7%；65至74歲已施打18萬8823人，施打率70.2%；75歲以上已施打10萬3157人，施打率71.7%，三個年齡層「施打率皆破7成」，加上台中疫苗接種率、覆蓋率為21.08％，顯示台中施打進度超前。

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台中市政府今下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，市長盧秀燕表示，台中市65歲以上人口有41萬2693人，已施打29萬1980人，施打率70.7%；65至74歲有26萬8820人，已施打18萬8823人，施打率70.2%；75歲以上有14萬3873人，已施打10萬3157人，施打率71.7%，無論是「第六類」75歲以上長輩，或「第八類」65至74歲長輩，施打率都突破7成，疫苗剩餘率也是「本島最低」，台中施打進度突飛猛進。

盧秀燕指出，台中市18歲以上人口有234萬5725人，截至目前為止，已施打第一劑疫苗有49萬4695人，台中疫苗接種率、覆蓋率為21.08%。今日開設59處快打站為「戶籍在台中」的66歲民眾接種疫苗，截至中午已施打2萬5093人，單日快打站施打率74.19%，打氣很旺，感謝所有支援快打站的醫護、民政、教職等人員，讓許多市民有保護力。

盧秀燕提到，各快打站都設有讀卡機等系統，利用健保卡連線查詢疫苗施打紀錄，目前已防止13位民眾混打疫苗，有效避免民眾第二劑搶打莫德納疫苗的風險。孕婦施打疫苗，目前已施打5170人。

盧市長指出，行政院政委唐鳳研發的COVID-19公費疫苗預約平台，今開始上路施打，市府昨日收到中央配撥的4.1萬劑疫苗，衛生局已透過各地衛生所撥給各個基層診所，給預約系統的民眾接種，後續中央會持續撥補。

市府配合唐鳳系統，準備疫苗接種量能有13萬5853人，目前預約登記有11萬0703人，醫療院所自即日起至7月22日可供預約80053人，目前完成預約69244人；7月20日至21日加開快打站，可供預約55800人，目前完成預約41459人，量能使用率81.5％。

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