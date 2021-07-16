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星國F.I.R.唱進總統府　真實背景曝光

▲Psquare 四方行唱進新加坡總統府。（圖／翻攝Psquare 四方行臉書）
▲Psquare 四方行唱進新加坡總統府。（圖／翻攝Psquare 四方行臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-16 22:00:00｜2021-07-16 22:05:48

來自新加坡的兩男一女組合樂團「Psquare 四方行」近期發行團體首支單曲《守候寂寞》，街頭藝人出身的三位成員-沈偉良（主唱）、林湋雯 （吉他手）與劉恩慈（鍵盤手），活躍於新馬兩地樂壇，能唱能寫的音樂實力讓網友封為「星國F.I.R.」，更因此受邀至新加坡總統府內，為總統哈莉瑪及夫婿阿都拉獻唱。

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由於多年駐唱及當街頭藝人的演唱功力讓「Psquare 四方行」逐漸打開知名度，他們在新加坡當地表演邀約不斷，還被讓當地粉絲封為「星國F.I.R.」，對於剛出道就獲得如此稱讚，他們表示相當榮幸，「能被稱讚有像天團的潛力，會繼續努力才不會辜負粉絲期望！我們目標是繼續寫唱好聽的歌曲，讓更多台灣和國際的朋友認識到我們的音樂，最終夢想是想在台北小巨蛋辦演唱會！」

▲Psquare
▲▼Psquare 四方行因為美妙歌聲被網友受封「星國F.I.R.」。（圖／翻攝Psquare 四方行臉書）
▲Psquare
值得一提的是，「Psquare 四方行」去年2月時受到新加坡總統府官方邀請，前進總統府當著總統哈莉瑪、總統夫婿阿都拉面前獻唱表演，聊起這段表演回憶，他們表示：「我們是在農曆新年的第二天到總統府表演，剛開始接到通知時既興奮又感到榮幸，總統跟總統夫婿應該是我們有生之年最VVIP 的觀眾！」

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