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自曝曾透過管道詢問買疫苗　柯文哲：我去買應該困難更多

▲針對市議員呼籲買疫苗，台北市長柯文哲表示，鴻海跟台積電買疫苗都遇到困難，他買困難會更多。（圖／台北市政府提供）
▲針對市議員呼籲買疫苗，台北市長柯文哲表示，鴻海跟台積電買疫苗都遇到困難，他買困難會更多。（圖／台北市政府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-16 16:44:33｜2021-07-16 17:10:46

台北市議員羅智強在臉書指出，市長柯文哲抱怨疫苗不夠，他建議柯文哲，不要只會抱怨疫苗不夠，應該透過雙城論壇向上海復星採購足額疫苗。對此，柯文哲今(16)日回應表示，鴻海、台積電買疫苗遭遇困難多，「我去買應該會遇到困難更多！」

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台北市政府今日下午舉行防疫記者會，針對公費疫苗預約系統上線後，施打AZ疫苗的意願明顯低於莫德納疫苗。柯文哲表示，不要想東想西，疫苗放在瓶子裡沒作用，打到人體才有作用。北市至今日大約已70萬人接種疫苗，但離全體免疫的70%、80%還有距離，他呼籲，市民朋友有疫苗就先打，不要挑廠牌，保護自己也保護別人。

媒體詢問是否會透過雙城論壇向上海復星買疫苗？柯文哲表示，之前北市政府有透過各個管道詢問買疫苗的可能性，後來因為鴻海、台積電與慈濟都出面買疫苗，它們買疫苗都會遇到困難，「我去買會應該會遇到困難更多！」

柯文哲認為，若這三家能買到1500萬劑BNT疫苗，台灣有麼多疫苗目前許多問題能獲得相當程度的解決，他也觀察這三家買疫苗會遇到什麼困難?柯文哲再強調，「我去買應該困難更大，但是不知道是什麼困難?」

針對雙城論壇何時舉辦?柯文哲表示，雙城論壇原定6月中舉行，也陸續在準備，但是5月15日之後天下大亂，到現在還在三級管制，等三級管制解除後再來準備。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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