科興補交疫苗額外數據　新加坡估4至6週後完成審查

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不過，首批科興疫苗已於2月底運抵新加坡。衛生科學局先前多次表示，仍在等待生產商提供額外資料，評估疫苗的安全及有效性。
有關審查的最新進度，衛生科學局回覆中央社記者詢問時表示，科興疫苗生產商於7月5日遞交最低限度所需的關鍵數據。衛生科學局「正針對額外數據進行仔細且徹底的審查，目標是4週至6週後完成審查」，有決定後將對外公布。
雖然科興疫苗未列入新加坡全國疫苗接種計畫，但新加坡政府允許私人診所透過「特別採用程序」（SAR），使用政府現有的20萬劑科興疫苗為希望接種的民眾施打。星媒報導，截至3日，共有1萬7296人接種第一劑科興疫苗。
新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）日前指出，由於目前有關科興疫苗效能的數據不足，特別是有關對抗Delta變異株的數據不如信使核糖核酸（mRNA）疫苗多，因此接種科興疫苗者未列入新加坡全國接種人口數據中。
此外，衛生部表示，許多已在海外接種疫苗的新加坡公民、永久居民及長期准證持有者希望在返星後更新接種紀錄。這些民眾若在國外接種的是新加坡已批准使用的疫苗或已列入世界衛生組織（WHO）緊急使用清單的疫苗，就可在全國疫苗接種名冊更新紀錄，除了要出示在國外接種疫苗的證明，也必須在新加坡接受血清檢測，且結果須是陽性。
根據新加坡衛生部統計，截至14日，新加坡逾7成人口已至少接種一劑疫苗，約45%人口完整接種2劑。（編輯：周永捷）1100716