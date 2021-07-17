魏如萱「激烈3連問」　印刷廠員工尷尬答不出

魏如萱（娃娃）第7張專輯《HAVE A NICE DAY》終於開始印刷，等待已久的魏如萱懷著雀躍的心，16日前往印刷廠探班。她不斷向印刷廠人員提問，讓對方險些無法招架。

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魏如萱不畏疫情，堅持完成專輯製作，希望用新歌陪伴疫情中的大家，實體專輯待疫情漸漸趨緩後推出，魏如萱為了給粉絲一個驚喜，特別前往印刷廠，一睹生產線，拿到第一手秀出熱騰騰的印刷物讓她開心不已。親和力十足的她，一下就跟印刷廠人員打成一片，狂問印刷廠人員自己的專輯「搞缸」在哪裡？有多難印？還不忘刺探軍情，追問最近還印了誰