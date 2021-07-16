《財富老司機》求職如何成功加值？應具備遠瞻視野

2021台灣新冠肺炎疫擴大，不僅許多產業受衝擊，今年的畢業季更是沒有鮮花，各種徵才活動也幾乎全面停擺，針對這個現象，由《NOWnews今日新聞》新開闢的Podcast節目《財富老司機》，主持人黃群仁、彭懷恩持續開啟遠端模式，繼上一集討論電商行銷，從微趨勢觀察，找到機會在哪裡，本集將以畢業生找工作如何前瞻思考，替現在以及未來求職之路鋪下康莊大道。
財經中心/綜合報導
2021-07-16 21:00:00
節目一開始，主持人黃群仁說起自己球學時，大三大四那段時間很焦慮，因為那個時候大家環境都不好，所以那個時候設定了一個很有趣的目標，希望工作5年內，薪水可以在比第一份工作多5倍，實際上這件事情是一個很高的目標，但實際上在5年內不僅達成了，而且還比5倍多出不少，他進一步提到工作跟薪資的定義關連，其實說穿了，社會新鮮人剛開始工作，就是把自己當產品，由公司、企業、政府單位，來買你的服務、買你的時間，所以你先得要定義你自己，你想要進什麼樣的產業，你想變成什麼樣的產品，還有你想要在一定的時間在工作上面達成什麼樣子的成就。
黃群仁指出，求學時彭懷恩曾對自己說過，如果對於未來整個長期的走向，自己的產品如果不夠好的話，為什麼不選擇把自己包裝好了以後再進市場，因此大學新聞系畢業後，繼續專攻政治領域，有了雙專業，加上當時碩士生相對稀少，還沒畢業就已被媒體booking，也提早進了新聞圈。
彭懷恩補充，很多工作基本上就是有一些條件，譬如醫生，要先讀醫學院，考過醫生的執照，所以在朝向目標走的時候，首先要奠定必要條件，必要條件完了以後，再以方法論來思考充分條件，最後充分加上必要，才真正能夠找到好工作繼續發展career(職業)的前提。