罷免案延期！陳柏惟：將用網站秀政績、一定要出來投票

中選會今（16）日舉行委員會議決議，原定110年8月28日舉行第10屆立法委員（台中市第2選舉區）陳柏惟罷免案投票，因受COVID-19疫情影響，改定於110年10月23日辦理，投票時間仍然從上午8時起至下午4時止。陳柏惟表示，未來會透過網站讓大家知道自己做過什麼，說他沒有做事的是「白賊」（騙子），呼籲眾人一定要出來投票，因為這是對台灣民主的支持。

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陳柏惟表示，面對罷免的工作，最好的做法就是認真做事，台灣政治走到這個程度，應該要更進步，未來他會利用3Qi.tw這個網站，完整呈現自己處理過的2千多案選民服務、會勘、在立院的提案等等，用扎實成績面對罷免口水。

陳柏惟說，明明自己與團隊服務很勤快，平均一天都有2個會勘，「你可以說我們太雞婆，但說沒有在做就很奇怪」。他說，面對罷免的心情是，如果做不好就改，做不夠好就接受建議，這樣都好，但自己絕對沒有怠惰不做的。

陳柏惟說，大家投票是要他服務，不是要他跟罷免團體一直糾纏，「禮拜一到禮拜五要上班，公司在台北，未來該做甚麼依舊會做，該上電視就上，該寫答辯書就寫，但我不會辜負選民對我的期待」。

陳柏惟也呼籲大家要出來投票，他說自己2018年首次參選高雄市議員、2020年到台中參選立委，到這次面對罷免案，都是鼓勵選民出來投票，無論喜歡、不喜歡都要出來投，這才是對民主的支持。