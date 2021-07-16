罷免案延期！陳柏惟：將用網站秀政績、一定要出來投票

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳柏惟說，明明自己與團隊服務很勤快，平均一天都有2個會勘，「你可以說我們太雞婆，但說沒有在做就很奇怪」。他說，面對罷免的心情是，如果做不好就改，做不夠好就接受建議，這樣都好，但自己絕對沒有怠惰不做的。
陳柏惟說，大家投票是要他服務，不是要他跟罷免團體一直糾纏，「禮拜一到禮拜五要上班，公司在台北，未來該做甚麼依舊會做，該上電視就上，該寫答辯書就寫，但我不會辜負選民對我的期待」。
陳柏惟也呼籲大家要出來投票，他說自己2018年首次參選高雄市議員、2020年到台中參選立委，到這次面對罷免案，都是鼓勵選民出來投票，無論喜歡、不喜歡都要出來投，這才是對民主的支持。
對於投票日期延期，並且與公投脫鉤，陳柏惟說，他從來沒有想要影響日期，反而國民黨一直想影響，一面說跟罷免團體無關，但又一直替罷免團體說話，「對我來說就是照法律照時間、照安排去做」。
陳柏惟說，1994年時任立委的洪秀柱、韓國瑜面臨罷免，當時最大黨國民黨修法把選舉罷免分開，但現在又說要綁在一起，「我對日期都沒有意見，但這樣講話不算話，1994年說要分開，2021年說要綁一起，我認為這種政黨有任何民意代表在檯面上，都是對台灣社會的污辱」。
陳柏惟也強調，不管他是不是立委，他的信念都是「中國國民黨不倒、台灣不會好」，說公投要不要綁一起，國民黨都是為自己的利益，這就是「爛賭賭徒」。他說，如果覺得規則不好，那之前就要提案修改，但現在就是知法玩法、知法犯法，明明知道日期不綁一起是以前自己黨修的，在成局的遊戲裡面輸了翻臉，見笑轉生氣，是一場鬧劇，國民黨講的話，基本上沒有參考的價值跟必要性。
陳柏惟也說，他沒有特別針對罷免做規劃，平常就都在基層服務，這個網站也是當選後就在準備的，政治人物是為了做長長久久，不是為了罷免，或是做三天五天。他做任何事都是無怨無悔，君子「行不由徑」，希望國民黨主席也可以送他一盆「行不由徑」的花籃。