緬甸疫情燒！單日增逾7千人　火葬場燒不停

緬甸近來新冠肺炎（COVID-19)疫情感染急速擴大， 自5月起就出現疫情升溫跡象。14日更通報新增超過7000人染疫，創下過去新高紀錄。但因為2月爆發軍事政變之後，境內仍然動盪不安，醫療能量吃緊，無法支撐當地醫療需求，更有媒體報導指出，當地火葬場日以繼夜燒不停，火化還得排隊，當地疫情相當緊急。





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根據《路透社》報導，《緬甸國營電視台》（MRTV）引述衛生部數據通報，緬甸14日新增7089例確診病例，以及145例死亡案例，寫下疫情以來新高，截至14日為止，境內累計確診數多達20萬8357人，且數字還在持續攀升當中。





緬甸自從5月起就出現疫情升溫跡象，7月開始病例更大幅增加，確診者數佔了總體1/4，等於短短半個月之間，就有超過5萬人確診，病毒擴散速度相當驚人。





根據《美聯社》報導，緬甸最大城市仰光內的火葬場，從早到晚都在運作，甚至一次需要燃燒好幾具遺體，火化速度趕不上遺體送來速度，不僅是在仰光，各地火葬場都出現同樣的情形。當地媒體認為官方未公布每天舉行火化以及埋葬遺體的確切數字，實際數字恐怕超出檯面好幾倍。





▲緬甸死亡人數急遽攀升，火化速度趕不上遺體送到火葬場的速度。（圖／美聯社／達志影像）

《路透社》報導指出，在軍事政變發生之後，新一波新冠肺炎疫情襲擊緬甸。針對軍政府的抗議、罷工以及示威都阻礙了醫療服務，再加上民眾不相信軍政府，拒絕進入軍醫院就醫。即使抵制政府的醫療人員則開設臨時診所，也會因此遭到軍政府逮捕。自從政變以來，至少發生過240起針對醫療人員、救護車、醫院的襲擊事件，還有約70名醫療人員被逮補，讓不少醫療人員不敢回到醫院工作，醫療能量更加吃緊。





由於醫療資源無法負荷，不少病患只能在自家休養，但是醫用氧氣瓶也面臨不足問題。部分地區出現排隊購買氧氣瓶的人潮，仰光以及曼德勒的居民再從上週末就已經買不到氧氣。緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）已經命令工廠全力運作，並將工業氧氣轉換成醫療氧氣，政府也將取消氧氣機進口關稅。





雖然在政變發生之前，緬甸開始執行疫苗接種，但是因為民眾對軍政府不信任問題，也造成接種進度延宕，軍政府12日表示，將會加快疫苗接種速度。





聯合國緬甸人權問題特別調查員安德魯斯（Tom Andrews）指出，因為Delta變種病毒入侵、醫療系統崩潰，以及人民對於軍政府嚴重不信任，造成緬甸這一波疫情嚴峻，確診病例數急遽增加。安德魯斯表示，除非國際社會提供緊急援助，否則會將會出現「重大生命損失」。



