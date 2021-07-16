小黃司機隱瞞混打疫苗 北市府：不違法、但有道德瑕疵
近期接連傳出民眾打完AZ疫苗，再刻意混打莫德納疫苗。台北市政府今（16）日表示，民眾刻意混打疫苗目前沒有罰則，但是有道德上的瑕疵，呼籲遵守規則。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-16 17:19:39｜2021-07-16 17:24:14
北市府今日防疫記者會上，媒體詢問有松山機場排班計程車司機刻意隱瞞接種史，混打兩種疫苗，把關機制是否失靈?副市長蔡炳坤表示，疫苗接種有一定標準作業流程，尤其是針對第二劑把關，首先是審視健保卡，再來是接種紀錄卡（黃卡），再把健保卡插入讀卡機查詢接種間隔與廠牌。這位計程車司機先打了計程車接種專案，後來又去內湖高工打另一個計程車專案，在接種時未帶黃卡、健保卡上也看不到接種貼紙，在施打的院外接種站當時系統並未跟指揮中心的歷史系統連結。
蔡炳坤表示，該案負責醫院已補救，院外接種透過VPN連結歷史系統，應該不會再出現同樣的事情。他批評說，本個案是刻意隱瞞接種史、混打疫苗後又到處炫耀，雖然混打目前沒有罰則，但是有道德上的瑕疵，實不可取。打疫苗是歡喜的事，帶來別人困擾其實不是好的事情，或許一段時間後允許混打疫苗，但是現在要按照遊戲規則來，守護這塊土地一起努力。
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