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小黃司機隱瞞混打疫苗　北市府：不違法、但有道德瑕疵

▲台北市副市長蔡炳坤表示，民眾刻意混打疫苗目前沒有罰則，但是有道德上的瑕疵。(圖／北市府提供)
▲台北市副市長蔡炳坤表示，民眾刻意混打疫苗目前沒有罰則，但是有道德上的瑕疵。(圖／北市府提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-16 17:19:39｜2021-07-16 17:24:14

近期接連傳出民眾打完AZ疫苗，再刻意混打莫德納疫苗。台北市政府今（16）日表示，民眾刻意混打疫苗目前沒有罰則，但是有道德上的瑕疵，呼籲遵守規則。

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北市府今日防疫記者會上，媒體詢問有松山機場排班計程車司機刻意隱瞞接種史，混打兩種疫苗，把關機制是否失靈?副市長蔡炳坤表示，疫苗接種有一定標準作業流程，尤其是針對第二劑把關，首先是審視健保卡，再來是接種紀錄卡（黃卡），再把健保卡插入讀卡機查詢接種間隔與廠牌。這位計程車司機先打了計程車接種專案，後來又去內湖高工打另一個計程車專案，在接種時未帶黃卡、健保卡上也看不到接種貼紙，在施打的院外接種站當時系統並未跟指揮中心的歷史系統連結。

蔡炳坤表示，該案負責醫院已補救，院外接種透過VPN連結歷史系統，應該不會再出現同樣的事情。他批評說，本個案是刻意隱瞞接種史、混打疫苗後又到處炫耀，雖然混打目前沒有罰則，但是有道德上的瑕疵，實不可取。打疫苗是歡喜的事，帶來別人困擾其實不是好的事情，或許一段時間後允許混打疫苗，但是現在要按照遊戲規則來，守護這塊土地一起努力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
21.95%78.05%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
39.34%60.66%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
54%46%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
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2021-07-15-2021-07-18

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39.61%60.39%
2021-07-12-2021-07-16
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