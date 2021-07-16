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首屆銀響力新聞獎公佈　NOWnews獲年度專題報導獎優選

▲第一屆「銀響力新聞獎」登場，《NOWnews今日新聞》以《憂人口負成長 不如化危機為轉機》在「網路新媒體類-年度專題報導獎」中獲得優選。（圖／第一屆「銀響力新聞獎」直播畫面）
▲第一屆「銀響力新聞獎」登場，《NOWnews今日新聞》以《憂人口負成長 不如化危機為轉機》在「網路新媒體類-年度專題報導獎」中獲得優選。（圖／第一屆「銀響力新聞獎」直播畫面）

生活中心／台北報導

2021-07-16 16:55:53｜2021-07-16 17:16:53

第一屆「銀響力新聞獎」頒獎典禮於今（16）日線上登場，《NOWnews今日新聞》以《憂人口負成長  不如化危機為轉機》在「網路新媒體類-年度專題報導獎」中獲得優選，本專題藉由三大面向探討高齡人力與能力，要翻轉高齡化、少子化將成國安危機的刻板印象，其實可以化危機為轉機。

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第一屆「銀響力新聞獎」由弘道老人福利基金會與國立台灣師範大學共同主辦，頒獎典禮於今日線上登場，包括「平面（報刊雜誌）類」、「電視及網路影音類」、「廣播及網路音頻類」、「網路新媒體類」等四大類共30組入圍團隊透過直播觀看及視訊連結方式共同參與。

弘道老人福利基金會管理處劉佳盈處長表示，推動「銀響力新聞獎」的目的是希望鼓勵媒體對高齡相關政策、社會、醫療、照護、生活…等多元議題投入關心，讓台灣大眾能以「多元」、「正向」態度迎接即將到來的超高齡社會。主辦單位也特別邀請11位，分別來自媒體領域及高齡領域的專家學者共組跨領域評審團。

《NOWnews今日新聞》在去（2020）年5月觀察到台灣開始出現人口負成長現象，開始企劃《憂人口負成長  不如化危機為轉機》，希望跟過往「高齡化、少子化恐成國安危機」不一樣的觀點，探討如何翻轉高齡人力與能力，並訪問專家、學者對政府提出諫言，化危機為轉機。

本專題從三個面向探討，包含「青銀共事與共創」解決勞力危機、AI大數據協助長者生活、居住問題如何解…等。此外，也針對大齡勞工重回職場搶年輕人工作…等迷思進行討論。本專題也出動攝影記者，串接各面向議題，紀錄與反映台灣人口負成長中看似悲觀的趨勢下，其實仍有優勢。

此次獲得銀響力新聞獎「網路新媒體類-年度專題報導獎」優選的《憂人口負成長  不如化危機為轉機》專題團隊指出，原本實體頒獎典禮因為疫情而改成線上，但保留實體典禮公佈獲獎且分享得獎感言的臨場感，相信讓所有人都有著難忘的回憶。

而回顧整個企劃專題的初衷，最主要是想讓整個議題更正面、樂觀與多元。而如今疫情威脅未減，已對全球經濟產生衝擊，讓人們生活與工作型態改變，相信也對高齡化、少子化與人口負成長相關議題有所影響，有機會將持續鎖定與關注。

專題團隊感謝主辦單位，以及所有協助這個專題的單位與受訪者。另外也要特別感謝《NOWnews今日新聞》的母公司-橘子集團，在新聞議題上總能給予高度的新聞自由，給予空間持續發揮網路新聞的影響力，最後希望疫情早日過去、雨過天晴。

 

 

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