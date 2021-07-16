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高雄接種站有請五月天、劉若英　高雄展覽館今可破萬人

▲網友敲碗希望在接種站看到五月天，今（16）日五月天就出現在高雄流行音樂中心，五月天授權為醫護人員加油打氣的「永遠的永遠＋勇敢＋出頭天」音樂MV在現場為大家加油打氣。（圖／翻攝自史哲臉書）
▲網友敲碗希望在接種站看到五月天，今（16）日五月天就出現在高雄流行音樂中心，五月天授權為醫護人員加油打氣的「永遠的永遠＋勇敢＋出頭天」音樂MV在現場為大家加油打氣。（圖／翻攝自史哲臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-16 16:56:05

高雄疫苗接種站現場陸續釋出彩蛋，在高雄流行音樂中心接種站除了有無敵海景，今（16）日更有請年輕朋友敲碗許久的五月天、劉若英現場獻聲，陪伴接種疫苗的民眾；高雄市長陳其邁則說，疫苗預約平台接種首日，因為施打年齡層下降，施打速度比之前長輩施打還要快1.5倍，預估今日高雄展覽館應該可以打到1萬左右。

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▲由陳鎮川邀集歌手錄製的202年版「手牽手」在高流疫苗接種現場放映，婆婆媽媽們開心地拿出手機拍照留念。（圖／高雄市政府提供）
▲由陳鎮川邀集歌手錄製的202年版「手牽手」在高流疫苗接種現場放映，婆婆媽媽們開心地拿出手機拍照留念。（圖／高雄市政府提供）
高雄市副市長史哲表示，在昨日高流現場的相關消息出來後，劉若英特別跟高流分享她也想以歌聲陪伴大家，所以今日在高流、鳳山體育館的現場將放映劉若英的演唱會來陪伴來接種疫苗的朋友們，感謝奶茶的暖心與分享；至於大家瘋狂敲碗五月天也來了，感謝五月天授權為醫護人員加油打氣的「永遠的永遠＋勇敢＋出頭天」音樂MV在現場為大家加油打氣；同時並感謝文化部，今年金曲獎雖然延期，但由陳鎮川邀集男女歌手入圍者所錄製的2021手牽手也將持續在高流疫苗接種現場放映。

▲高雄市長陳其邁感謝兩位高雄的好朋友「五月天、劉若英」，相信疫情解封之後可以在高雄流行音樂中心看到他們的現場演出。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁感謝兩位高雄的好朋友「五月天、劉若英」，相信疫情解封之後可以在高雄流行音樂中心看到他們的現場演出。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁說，要特別感謝兩位高雄的好朋友五月天跟劉若英，相信疫情解封之後，一定可以在高雄流行音樂中心看到他們的現場演出，而今日他們就已經先在影片上向高雄市民朋友問好，給很多在高雄流行音樂中心施打的朋友，提供最好的聽覺跟視覺的享受。

陳其邁也指出，今日是疫苗預約平台接種首日，因為有預約，而且是65歲到50歲，這些都不能叫做長輩了，「都差不多我這個年紀的，要叫阿兄、阿姊」，所以今日疫苗的施打速度也比之前長輩施打時還要快上1.5倍左右，接下來將要處理更大量的年輕的朋友施打疫苗，所以市府會挑最好的場地，歡迎大家選擇高雄流行音樂中心，作為施打疫苗的場所，相信各位絕對不會後悔。

▲劉若英特別跟高雄流行音樂中心分享她也想以歌聲陪伴大家，今（16）日在高流、鳳山體育館的現場將放映劉若英的演唱會來陪伴來接種疫苗的朋友們。（圖／翻攝自史哲臉書）
▲劉若英特別跟高雄流行音樂中心分享她也想以歌聲陪伴大家，今（16）日在高流、鳳山體育館的現場將放映劉若英的演唱會來陪伴來接種疫苗的朋友們。（圖／翻攝自史哲臉書）
至於施打量能，陳其邁也說，今日在高雄展覽館上半天已經施打約6,900人左右，預估最大的量能應該可以到1萬人左右，所以市府會安排這些比較大型的施打站，現在就是卯起來打，希望儘量加快疫苗的覆蓋率，所以要拜託大家，一定要打疫苗，疫苗不要挑，沒打進去身體都沒有用，打就對了。

▲7月16日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲7月16日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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