高雄接種站有請五月天、劉若英　高雄展覽館今可破萬人

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲由陳鎮川邀集歌手錄製的202年版「手牽手」在高流疫苗接種現場放映，婆婆媽媽們開心地拿出手機拍照留念。（圖／高雄市政府提供）

× ▲由陳鎮川邀集歌手錄製的202年版「手牽手」在高流疫苗接種現場放映，婆婆媽媽們開心地拿出手機拍照留念。（圖／高雄市政府提供）

高雄市副市長史哲表示，在昨日高流現場的相關消息出來後，劉若英特別跟高流分享她也想以歌聲陪伴大家，所以今日在高流、鳳山體育館的現場將放映劉若英的演唱會來陪伴來接種疫苗的朋友們，感謝奶茶的暖心與分享；至於大家瘋狂敲碗五月天也來了，感謝五月天授權為醫護人員加油打氣的「永遠的永遠＋勇敢＋出頭天」音樂MV在現場為大家加油打氣；同時並感謝文化部，今年金曲獎雖然延期，但由陳鎮川邀集男女歌手入圍者所錄製的2021手牽手也將持續在高流疫苗接種現場放映。

▲高雄市長陳其邁感謝兩位高雄的好朋友「五月天、劉若英」，相信疫情解封之後可以在高雄流行音樂中心看到他們的現場演出。（圖／高雄市政府提供）

× ▲高雄市長陳其邁感謝兩位高雄的好朋友「五月天、劉若英」，相信疫情解封之後可以在高雄流行音樂中心看到他們的現場演出。（圖／高雄市政府提供）

▲劉若英特別跟高雄流行音樂中心分享她也想以歌聲陪伴大家，今（16）日在高流、鳳山體育館的現場將放映劉若英的演唱會來陪伴來接種疫苗的朋友們。（圖／翻攝自史哲臉書）

× ▲劉若英特別跟高雄流行音樂中心分享她也想以歌聲陪伴大家，今（16）日在高流、鳳山體育館的現場將放映劉若英的演唱會來陪伴來接種疫苗的朋友們。（圖／翻攝自史哲臉書）

▲7月16日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）