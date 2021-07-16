彰化一確診者曾至屏東 屏縣府匡列6人居隔並持續疫調
彰化縣一名確診者案號「15479」7月9日曾至屏東，屏東縣政府16日公佈其足跡，包括屏東火車站、出租機車行、農業生物科技園區等處，均已完成環境消毒作業，並匡列6人採檢後到防疫旅館居家隔離。
記者黃正忠／屏東報導
2021-07-16 17:10:51
屏東在Delta疫情控制後，已經連續10天「+0」，再次出現確診者足跡，縣府不敢大意，除相關足跡場域加強清消外，縣長潘孟安要求持續擴大疫調，避免出現疏漏形成破口，並請民眾做好防疫措施，即使微解封，還是要保持高度警戒。
屏東縣政府衛生局是接獲彰化縣衛生局通知，案號「15479」於7月15日確診，曾於7月9日搭乘火車至屏東，縣府衛生局立即啟動疫調，釐清個案在屏東縣內足跡。
屏縣府指出，該名確診者在屏東停留將近9小時，當天上午抵達屏東火車站後，在火車站前租一輛機車，在附近商圈活動，至農業生物科技園區與客戶洽談合作，之後返回屏東火車站，傍晚再搭乘火車回程。
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