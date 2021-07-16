中信攜手鴻海成立新能源車產業基金 目標募集100億元
中信金控與鴻海科技集團宣布雙方今（16）日簽署合作備忘錄，將共同成立新能源車產業基金，募集規模目標為新台幣50至100億元。在全球新能源車市場即將進入爆發性成長之際，該基金將善用兩大集團在科技與金融上的專業優勢，超前佈局投資國內外新能源車相關技術或製造領域的優質公司，並且讓台灣的電子科技及傳統汽車產業加入全球新能源車的領先陣營，進而促進台灣的產業升級與經濟轉型。
記者許家禎／台北報導
2021-07-16 17:11:38｜2021-07-16 17:15:24
全球最大科技服務製造商鴻海科技集團投資長杜墨璽與中國信託金控董事童兆勤本次透過雲端視訊簽署合作備忘錄，雙方正式建立在新能源車基金上的夥伴關係。未來新創公司或資通訊、傳統製造業者若想進入新能源車的產業供應鏈，新成立的基金將能提供產業鏈結、資金資源、與技術升級的服務。
鴻海積極布局EV產業，結合全球近1,800家供應商組成MIH聯盟，成立一個最為開放、共享的發展平台，並陸續與Fisker公司、Stellantis集團、裕隆汽車、吉利汽車、泰國國家石油股份有限公司（PTT）等國際大型車廠合作，鞏固了發展電動汽車最重要的出海口。
鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海過去四十餘年的資通訊產業優勢與全球化佈局發展經驗，結合中信金控在金融市場的專業，雙方共同成立產業基金，將能活絡台灣的新能源車生態系，透過資金以及技術活水加快產業腳步，合力孵化半導體與資通訊之外的另一個護國產業。鴻海希望藉此為企業導入資金與資源，強化台灣車輛產業在國際市場的競爭力，落實永續發展，進一步讓綠色環保的新能源車成為集團的核心成長動能。也相信鴻海能發揮深植產業的影響力，結合中國信託在資本市場的經驗，打造一個多方多贏的產業基金。