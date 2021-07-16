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陳建仁在高端疫苗二期試驗打安慰劑　柯文哲：當然安全

▲前副總統陳建仁國產疫苗試驗打安慰劑，台北市長柯文哲表示，打安慰劑當然安全，但是在解盲前也不知道打什麼。(圖／北市府提供)
▲前副總統陳建仁國產疫苗試驗打安慰劑，台北市長柯文哲表示，打安慰劑當然安全，但是在解盲前也不知道打什麼。(圖／北市府提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-16 17:43:11

前副總統陳建仁昨日晚間在臉書公布，他參加國產高端疫苗第二期臨床試驗，他接獲通知打到的是安慰劑。台北市長柯文哲今(16)日表示，打安慰劑當然安全，但是在解盲前陳建仁也不知道打什麼。

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北市府今日防疫記者會上，媒體詢問陳建仁國產疫苗試驗打安慰劑一事，為高端疫苗掛保證是否合適？柯文哲表示，陳建仁打安慰劑當然很安全，但是解盲前他也不知道，純粹就醫學來講，做完臨床一期試驗有一定的安全性，如果是在一、兩周有出現併發症，臨床一期就會排除，因為馬上看到副作用就很難進入臨床二期。一般來講藥物已經過了一期，到二期有危險性不多，只是比較大的危險是長期安全性跟副作用問題。

針對中央是否開放疫苗混打，柯文哲表示，台灣的混打供應不穩定，像是未來兩三周都是打AZ疫苗，若不允許混打，在時間上難配合，會完全失去機動性。國外有些論文做到幾百人的研究，WHO（世衛）也沒說不能混打，只是不推薦，而且學理上先打AZ，可以再打莫德納、BNT，反過來效果未必比較好。這個問題中央應該想想看，現在供應不穩定，也許能允許打AZ以後，再混打莫德納或BNT疫苗，讓疫苗分配更具機動性。

▲7月16日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲7月16日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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