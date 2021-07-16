啦啦隊女神開工裝「深V直逼肚臍」 自曝微解封小確幸
琳妲（林羿禎）擁有原住民血統，水汪汪的大眼和甜美的笑容令人著迷，她不僅是大家心中的啦啦隊女神，也是網紅團體「反骨男孩」的成員。隨著微解封，原本因疫情停擺的通告也逐漸復工，琳妲昨（15）日就分享一套氣質又不失性感的洋裝，坦言自己真的很幸福。
娛樂中心/綜合報導
2021-07-16 17:39:19｜2021-07-16 17:39:58
琳妲頂著一頭華麗的捲髮造型，身穿一襲粉色短版洋裝亮相，大片蕾絲設計增添美感，胸前開深V直逼肚臍，裡頭還暗藏透膚材質的薄紗，深長的事業線一覽無遺，高跟鞋和耳飾也襯托出貴氣。琳妲的開工穿搭大獲好評：「妳也微開胸口了」、「今天好淑女」。
琳妲現在逐漸將生活重心回歸事業，認為在這動盪不安的日子，還能接工作就感到無比幸福：「不知不覺7月已經一半了，有什麼值得開心的事情？就是現在還能有工作做真的很幸福，（拍完照就戴好口罩囉），微解封微開工，工作狂模式已啟動。」（編輯：侯家瑜）
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