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啦啦隊女神開工裝「深V直逼肚臍」　自曝微解封小確幸

▲「啦啦隊女神」琳妲曬開工辣照，自曝微解封小確幸。（圖／琳妲IG）
▲「啦啦隊女神」琳妲曬開工辣照，自曝微解封小確幸。（圖／琳妲IG）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-16 17:39:19｜2021-07-16 17:39:58

琳妲（林羿禎）擁有原住民血統，水汪汪的大眼和甜美的笑容令人著迷，她不僅是大家心中的啦啦隊女神，也是網紅團體「反骨男孩」的成員。隨著微解封，原本因疫情停擺的通告也逐漸復工，琳妲昨（15）日就分享一套氣質又不失性感的洋裝，坦言自己真的很幸福。

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琳妲頂著一頭華麗的捲髮造型，身穿一襲粉色短版洋裝亮相，大片蕾絲設計增添美感，胸前開深V直逼肚臍，裡頭還暗藏透膚材質的薄紗，深長的事業線一覽無遺，高跟鞋和耳飾也襯托出貴氣。琳妲的開工穿搭大獲好評：「妳也微開胸口了」、「今天好淑女」。

▲▼琳妲分享一套氣質又不失性感的洋裝。（圖／琳妲IG）
▲▼琳妲分享一套氣質又不失性感的洋裝。（圖／琳妲IG）
▲▼琳妲分享一套氣質又不失性感的洋裝。（圖／琳妲IG）
琳妲現在逐漸將生活重心回歸事業，認為在這動盪不安的日子，還能接工作就感到無比幸福：「不知不覺7月已經一半了，有什麼值得開心的事情？就是現在還能有工作做真的很幸福，（拍完照就戴好口罩囉），微解封微開工，工作狂模式已啟動。」（編輯：侯家瑜）

▲琳妲逐漸將生活重心回歸事業。（圖／琳妲IG）
▲琳妲逐漸將生活重心回歸事業。（圖／琳妲IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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