泰國若限制疫苗出口將衝擊台灣？AZ：將按時程供應

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泰國國家疫苗委員會指揮官Dr Nakorn承認，「要限制泰國疫苗出口完全是可能的，但這麼做恐將對鄰國造成影響並損壞貿易關係」。泰國衛生部長則指出，泰國疫情嚴峻但同時也需要對周邊疫情升溫的國家有同理心，「泰國目前並未採取任何管制出口措施，對於疫苗供給管理與AZ公司一致」。
此外，泰國近日也被AZ疫苗公司要求將承諾泰國的6100萬劑疫苗供貨時程拉長5個月，從今年底延長至明年5月，讓泰國的疫苗推展計劃及疫情雪上加霜。對此，泰國衛生部長沙西（Sathit Pitutacha）表示將與AZ公司進行協商，希望爭取更多疫苗；泰國外交部也積極向他國爭取疫苗，日本捐贈的105萬劑AZ疫苗上週就抵達泰國，而美國也答應要捐贈150萬輝瑞給泰國。
泰國國王所有的生技製藥公司「暹羅生物科技」（Siam Bioscence Co）從6月開始生產疫苗，並負責台灣及東南亞國家的訂單。《美聯社》報導指出，「暹羅生物科技」目前產能為一個月1500萬劑，並將在未來持續擴展。AZ公司同意讓泰國廠生產的疫苗中四成用來供給泰國自身需求，其他則出口外國。泰國政府先前表示泰國廠六月將生產600萬劑疫苗供國內使用、7月起至11月每月將提升至1000萬劑，12月則提供500萬劑，今年底前共計將得到6100萬劑疫苗。泰國廠生產亞洲地區8個國家的AZ疫苗訂單，但由於「暹羅生物科技」過去並未有疫苗生產經驗，因此生產速度也不如預期，包括菲律賓和馬來西亞訂單都遭到延遲。
台灣與AZ藥廠簽訂1000萬劑的疫苗合約，目前為止有3批送抵台灣，包括15日供應的56萬劑，截至目前累計到貨130萬劑，其中不少是來自泰國廠。不過面對泰國國內疫情嚴峻，若真的實行出口管制恐將衝擊台灣AZ疫苗到貨情況，消息傳出後指揮中心與AZ台灣分公司聯繫，得知AZ總公司「尚未答應」泰國方要求。
另外，AZ台灣公司也在昨（15）日發出聲明稿表示，「至今已有共計525萬劑阿斯特捷利康COVID-19疫苗運送至台灣，此後至明年初期間，阿斯特捷利康亦將按既定時程供應近900萬劑疫苗，並將協助交付經由COVAX供應和各方捐贈的數百萬劑疫苗」，令各界鬆一口氣。臺灣阿斯特捷利康總裁陳康偉表示：「此次交付臺灣COVID-19疫苗的新進展，為政府和產業共同合作的最佳展現。我們將持續與政府等相關單位密切配合，對抗嚴峻的疫情，一起邁向復甦之路！」
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