提升港口防疫！交通部次長祁文中視察高雄港疫苗施打

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交通部次長祁文中有鑒於國際COVID-19疫情仍然嚴峻，為維護港區第一線從業人員防疫安全，及避免影響海運之運輸作業，由台灣港務公司董事長李賢義、行政兼工程副總經理王錦榮、高雄港務分公司副總經理劉秋梅等人陪同，到高雄港所設疫苗大型施打站，視察關鍵基礎設施第一線人員疫苗施打的情形。
此次由台灣港務公司在高雄港辦理的疫苗施打作業，施打對象包含引水人、驗船師、船員、航安關鍵基礎設施與港區第一線人員、內陸貨櫃集散站等單位人員，在高雄市立大同醫院協助下，順利完成施打工作。
台灣港務公司為讓施打流程更加順暢，以及珍惜寶貴疫苗資源，除動員同仁以簡訊、電話等方式確認通知符合施打資格的人員外，並事先規劃施打人員分時、分流，以避免群聚感染，在現場並配置引導人員、排隊動線、指引標誌、座位間距安排、留觀區等，均依照防疫規定辦理。
交通部次長祁文中表示，疫苗施打現場秩序維持良好，空間規劃完善，人員安排暢通，疫苗施打成效良好，由衷感謝高雄市立大同醫院協助港區作業人員施打疫苗，及台灣港務公司所屬同仁，並慰勉現場醫護人員，以及第一線同仁辛苦。
台灣港務公司董事長李賢義指出，該公司自疫情爆發以來，嚴格執行邊境控管，將疫情控制於國門外，同時也關心港區第一線從業人員，除重視同仁與港區業者個人防護狀況外，也定期進行環境消毒等作業，配合指揮中心防疫政策，共同守護邊境防疫最前線。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。