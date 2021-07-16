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提升港口防疫！交通部次長祁文中視察高雄港疫苗施打

▲交通部次長祁文中(右2)視察高雄港關鍵基礎設施第一線人員疫苗施打。(圖／記者黃守作攝，2021.07.16)
▲交通部次長祁文中(右2)視察高雄港關鍵基礎設施第一線人員疫苗施打。(圖／記者黃守作攝，2021.07.16)

記者黃守作／高雄報導

2021-07-16 19:30:00

交通部次長祁文中於今(16)日視察高雄港關鍵基礎設施第一線人員疫苗施打，並向協助疫苗施打的醫護團隊指揮官高雄市立大同醫院副院長蕭世槐致謝。

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▲高雄港疫苗接種的情形。(圖／記者黃守作攝，2021.07.16)
▲高雄港疫苗接種的情形。(圖／記者黃守作攝，2021.07.16)
交通部次長祁文中有鑒於國際COVID-19疫情仍然嚴峻，為維護港區第一線從業人員防疫安全，及避免影響海運之運輸作業，由台灣港務公司董事長李賢義、行政兼工程副總經理王錦榮、高雄港務分公司副總經理劉秋梅等人陪同，到高雄港所設疫苗大型施打站，視察關鍵基礎設施第一線人員疫苗施打的情形。

▲高雄港疫苗接種的情形。(圖／記者黃守作攝，2021.07.16)
▲高雄港疫苗接種的情形。(圖／記者黃守作攝，2021.07.16)
此次由台灣港務公司在高雄港辦理的疫苗施打作業，施打對象包含引水人、驗船師、船員、航安關鍵基礎設施與港區第一線人員、內陸貨櫃集散站等單位人員，在高雄市立大同醫院協助下，順利完成施打工作。

台灣港務公司為讓施打流程更加順暢，以及珍惜寶貴疫苗資源，除動員同仁以簡訊、電話等方式確認通知符合施打資格的人員外，並事先規劃施打人員分時、分流，以避免群聚感染，在現場並配置引導人員、排隊動線、指引標誌、座位間距安排、留觀區等，均依照防疫規定辦理。

▲交通部次長祁文中(左2)向協助疫苗施打的醫護團隊指揮官高雄市立大同醫院副院長蕭世槐(右1)致謝。(圖／記者黃守作攝，2021.07.16)
▲交通部次長祁文中(左2)向協助疫苗施打的醫護團隊指揮官高雄市立大同醫院副院長蕭世槐(右1)致謝。(圖／記者黃守作攝，2021.07.16)
交通部次長祁文中表示，疫苗施打現場秩序維持良好，空間規劃完善，人員安排暢通，疫苗施打成效良好，由衷感謝高雄市立大同醫院協助港區作業人員施打疫苗，及台灣港務公司所屬同仁，並慰勉現場醫護人員，以及第一線同仁辛苦。

台灣港務公司董事長李賢義指出，該公司自疫情爆發以來，嚴格執行邊境控管，將疫情控制於國門外，同時也關心港區第一線從業人員，除重視同仁與港區業者個人防護狀況外，也定期進行環境消毒等作業，配合指揮中心防疫政策，共同守護邊境防疫最前線。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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