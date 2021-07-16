COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

陳柏惟罷免案延至10月23日　國民黨質疑刻意脫鉤公投

▲基進黨立委陳柏惟透過直播，對罷免案延期做出回應。（圖／翻攝陳柏惟臉書）
▲基進黨立委陳柏惟透過直播，對罷免案延期做出回應。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

記者余祥／台北報導

2021-07-16 18:23:56｜2021-07-16 18:24:23

針對中選會宣布原訂8月28日舉行台中市第2選區立委陳柏惟罷免案投票延至10月23日，國民黨質疑，原本8月28日罷免投票就是法定公投日，基於相同的疫情原因，中選會卻將原本應同日舉辦的罷免與公投，延期後改為不同日期舉行，「原本掛鉤刻意脫鉤」，令人懷疑是要意圖壓低罷免投票率，充滿政治操弄痕跡，更是極端輕視人民的粗糙做法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨表示，中選會先前宣布8月28日四項公投案延到12月18日，今天卻宣布同樣原定在828舉行的罷免陳柏惟投票，延期到10月23日，原本同一天舉辦的罷免與公投，因為同樣的疫情原因，卻延期到不同天舉辦，等於多增加一次的群聚機會，邏輯自我矛盾、令人不解，更無法說服台中鄉親。

國民黨說，中選會既然自承罷免與公民投票並無明文規定不可於同日舉行投票，又為何刻意將罷免案刻意與公投脫鉤？中選會所公布的延期理由中，聲稱公投法規定固定公投日期，係要避免對「人」投票與對「事」投票同時舉行，是自行擴張解釋法律意旨，所謂「罷免與公投分開辦理，可確保罷免及公投結果與民意一致」，更是毫無依據的瞎扯，國民黨嚴正譴責。

國民黨強調，中選會應重新說明延期到10月23日的理由，包括有沒有徵詢中央疫情指揮中心的專業建議等，並且應該向大眾說明相關防疫計劃，否則難脫刻意藉脫鉤公投護航被罷免者，抵制人民行使民權的嫌疑。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
21.95%78.05%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
39.34%60.66%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
54%46%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
40.54%59.46%
2021-07-15-2021-07-18

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
39.61%60.39%
2021-07-12-2021-07-16
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀