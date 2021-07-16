陳建仁公開解盲挨轟！專家：政治扭曲、絕不影響實驗結果

前副總統陳建仁，日前參加國產疫苗二期試驗，昨日晚間他在臉書透露，表示自己接獲通知是打到安慰劑，決定參加補施打疫苗的延伸計畫，要繼續支持國產疫苗研發。此舉引發網路熱議，但專家表示，這樣的動作完全不會影響實驗結果。

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高端疫苗也發出聲明表示，因應台灣疫情升溫及公費疫苗施打擴大，高端疫苗已取得法規單位核准同意，在不影響主試驗執行下，新增「延伸性試驗」。有兩種情形下可以個別解盲，其中包含如果受試者已具公費疫苗接種資格，可主動向試驗中心要求緊急個別解盲。