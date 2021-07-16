陳建仁公開解盲挨轟！專家：政治扭曲、絕不影響實驗結果

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面對各界熱議，前疾管局長張鴻仁表示，他覺得太多政治吵雜，解盲這件事情在科學上已經30幾年的歷史，很早就已經受難過，當年浩鼎解盲大家不相信，一堆人提起訴，但解盲結果是不可能事先知道的，全世界的先進國家，誇讚亞太地區臨床試驗做得好，是因為國際標準一樣。
另外張鴻仁也解釋，「解盲資料分析」跟「一個人怎麼講」，完全是獨立事件，統計數字不會因此不一樣，認為這一些批評都是政治角度故意扭曲事實，並不會對解盲結果有影響。張鴻仁解釋，為什麼要做雙盲試驗，就是不論是受試者，還是參與實驗的人，都不會事先知道結果，當醫師看病人、替他抽血的時候， 血液樣本送進實驗室，也不知道是誰的血，只有編號的檢驗結果出來，張鴻仁比喻，解盲就是鑰匙拿出來，最後才去看結果。
張鴻仁強調，陳建仁發文公開解盲，是回到受試者權益，因為個案可能符合公費打疫苗的資格，所以被通知，但高端這些資料都算好了、送到食藥署，這些後面發生的事情，根本不會影響高端已經送件審查的資料。
對此，食藥署署長吳秀梅也表示，高端有提出延伸性試驗，並且已經通過審查，所以個別解盲並沒有違法之虞，吳強調，很多的臨床試驗都會依實驗過程，提出額外實驗，但延伸性試驗還是臨床試驗，都要跟食藥署申請，過去高端在第一期就有做第三劑的延伸試驗，這次則是針對65歲以上族群，追加延伸性試驗。
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