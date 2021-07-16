COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

陳建仁公開解盲挨轟！專家：政治扭曲、絕不影響實驗結果

▲陳建仁在臉書公開解盲結果。(圖/記者康子仁攝)
▲陳建仁在臉書公開解盲結果。(圖/記者康子仁攝)

記者劉雅文/台北報導

2021-07-16 18:35:41

前副總統陳建仁，日前參加國產疫苗二期試驗，昨日晚間他在臉書透露，表示自己接獲通知是打到安慰劑，決定參加補施打疫苗的延伸計畫，要繼續支持國產疫苗研發。此舉引發網路熱議，但專家表示，這樣的動作完全不會影響實驗結果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高端疫苗也發出聲明表示，因應台灣疫情升溫及公費疫苗施打擴大，高端疫苗已取得法規單位核准同意，在不影響主試驗執行下，新增「延伸性試驗」。有兩種情形下可以個別解盲，其中包含如果受試者已具公費疫苗接種資格，可主動向試驗中心要求緊急個別解盲。此外，依據核可的延伸性試驗，有意願參加延伸性試驗的受試者，也可以進行個別解盲，陳建仁就是因此提前解盲。

面對各界熱議，前疾管局長張鴻仁表示，他覺得太多政治吵雜，解盲這件事情在科學上已經30幾年的歷史，很早就已經受難過，當年浩鼎解盲大家不相信，一堆人提起訴，但解盲結果是不可能事先知道的，全世界的先進國家，誇讚亞太地區臨床試驗做得好，是因為國際標準一樣。

另外張鴻仁也解釋，「解盲資料分析」跟「一個人怎麼講」，完全是獨立事件，統計數字不會因此不一樣，認為這一些批評都是政治角度故意扭曲事實，並不會對解盲結果有影響。張鴻仁解釋，為什麼要做雙盲試驗，就是不論是受試者，還是參與實驗的人，都不會事先知道結果，當醫師看病人、替他抽血的時候， 血液樣本送進實驗室，也不知道是誰的血，只有編號的檢驗結果出來，張鴻仁比喻，解盲就是鑰匙拿出來，最後才去看結果。

張鴻仁強調，陳建仁發文公開解盲，是回到受試者權益，因為個案可能符合公費打疫苗的資格，所以被通知，但高端這些資料都算好了、送到食藥署，這些後面發生的事情，根本不會影響高端已經送件審查的資料。

對此，食藥署署長吳秀梅也表示，高端有提出延伸性試驗，並且已經通過審查，所以個別解盲並沒有違法之虞，吳強調，很多的臨床試驗都會依實驗過程，提出額外實驗，但延伸性試驗還是臨床試驗，都要跟食藥署申請，過去高端在第一期就有做第三劑的延伸試驗，這次則是針對65歲以上族群，追加延伸性試驗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
21.95%78.05%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
39.34%60.66%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
54%46%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
40.54%59.46%
2021-07-15-2021-07-18

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
39.61%60.39%
2021-07-12-2021-07-16
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀