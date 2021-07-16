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斯洛伐克贈台疫苗　陳其邁：難能可貴　謝謝好朋友

▲陳其邁表示特別謝謝斯洛伐克好朋友，讓我們感受到遠在歐洲的溫暖。（圖／高市府新聞局提供）
▲陳其邁表示特別謝謝斯洛伐克好朋友，讓我們感受到遠在歐洲的溫暖。（圖／高市府新聞局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-07-16 18:55:40

去年台灣捐贈70萬片口罩給斯洛伐克，其中30萬片由高雄市政府所捐贈，如今終於有了善意的回報，斯洛伐克將回贈1萬劑疫苗給台灣，由歐盟負擔運輸費用！高雄市長陳其邁今(16)日表示，特別謝謝斯洛伐克好朋友讓我們感到遠在歐洲的溫暖，也見證了我們一直再說的HEALTH FOR ALL，所以作為國際社群一員，我們能夠幫忙別人時，當我們有困難時別人會幫助我們。

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陳其邁在防疫會議後表示，在全球疫情流行初期，蔡總統和行政院對很多不管有無邦交國家都做了實質有意義的衛生援助，真的也要感謝當臺灣有難時，立陶宛和斯洛伐克，是小而美的國家，能幫助台灣尤為難能可貴，謝謝好朋友。

▲陳其邁在防疫會議後表示，小而美的國家能幫助台灣尤為難能可貴。（圖／高市府新聞局提供）
▲陳其邁在防疫會議後表示，小而美的國家能幫助台灣尤為難能可貴。（圖／高市府新聞局提供）
新聞局長董建宏表示，感謝斯洛伐克在國際上，對台灣的支持與友善態度，台灣在經貿與文化等許多層面，也與斯洛伐克有深厚的合作，因此我們相信團結可以戰勝一切！也希望未來與斯洛伐克能有更進一步的交流。

歐盟宣布成員國斯洛伐克將捐贈1萬劑疫苗給台灣，回報台灣捐贈70萬片口罩的義舉，其中有30萬片口罩是高雄市提供給斯洛伐克首都所在的布拉提斯拉瓦省，這批代表台灣與高雄市友好情誼的醫療級口罩，上面特別印有高雄市市徽，及布拉提斯拉瓦省的省徽，代表「Taiwan is helping, and Kaohsiung is also helping！」

高市府也在Twitter 發文，感謝斯洛伐克在台灣需要的時候捐贈疫苗！去年疫情肆虐時高雄主動向斯洛伐克捐贈30萬片醫療口罩，感謝斯洛伐克總是為台灣發聲，我們相信團結可以戰勝一切！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
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