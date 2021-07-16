斯洛伐克贈台疫苗　陳其邁：難能可貴　謝謝好朋友

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新聞局長董建宏表示，感謝斯洛伐克在國際上，對台灣的支持與友善態度，台灣在經貿與文化等許多層面，也與斯洛伐克有深厚的合作，因此我們相信團結可以戰勝一切！也希望未來與斯洛伐克能有更進一步的交流。
歐盟宣布成員國斯洛伐克將捐贈1萬劑疫苗給台灣，回報台灣捐贈70萬片口罩的義舉，其中有30萬片口罩是高雄市提供給斯洛伐克首都所在的布拉提斯拉瓦省，這批代表台灣與高雄市友好情誼的醫療級口罩，上面特別印有高雄市市徽，及布拉提斯拉瓦省的省徽，代表「Taiwan is helping, and Kaohsiung is also helping！」
高市府也在Twitter 發文，感謝斯洛伐克在台灣需要的時候捐贈疫苗！去年疫情肆虐時高雄主動向斯洛伐克捐贈30萬片醫療口罩，感謝斯洛伐克總是為台灣發聲，我們相信團結可以戰勝一切！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。