泰國LGBT權益現況概觀！為何「性別平等法」形同虛設？

我是廣告 請繼續往下閱讀
在法律層面，泰國於2015年推出性別平等法案（The Gender Equality Act）規定以性別或性向為基礎的差別對待是違法的，這是泰國法案第一次提及跨性別族群，在當時引發各界鼓掌叫好。然而，《人權觀察組織》卻指出，這項法案在實務執行上具備問題。泰國媒體去年指出，這項法案實施五年後，已經被戲稱為「泰國的隱形法案」，原因是法案對相關定義及用詞相當模糊，對於何謂「性別歧視」的認定也已經過時；再加上大眾對此法案的了解程度低、泰國行政效率緩慢等因素，讓法案實際上被援用的情況極為稀少。
此外，該法案也給予一些「特殊情形」的例外，如當事件涉及宗教期待、教育問題及「維護大眾福祉」時，可以不受法條限制；因此就出現許多被指控的人士以宗教原則或國家安全等理由自我辯護，法庭上定罪機率極低，大大弱化了這項原本十分具變革性的法案。因此，儘管近年來泰國性別歧視事件不減反增，官方公開資料中卻找不到任何該法案發揮效用的例子。
泰國內閣也在去年推出「同性伴侶法」（Civil Partnership Bill）擬賦予17歲以上的同性伴侶結婚權，並享有與異性伴侶相同的權利與義務，如遺產繼承、簽署急救同意書、領養小孩等。這項法案已經交由泰國議會研議，若通過將是泰國邁向LGBT性別平權的一大步，但目前仍未有法案相關進展。此外，泰國內閣於2年前也開始起草「性別承認法令」（Gender Recognition Bill），計畫完善跨性別者性別認同相關權益，讓不論是否接受變性手術的人都能更改身分證性別、完善變性手術相關規範，如接受手術者需年滿18歲、且不需要經由心理醫師宣稱其「精神異常」才能動手術，並同時讓跨性別人士能合法領養小孩等。儘管泰國變性手術十分常見、技術也相當好，但許多人變性後卻仍無法更改身分證性別，造成生活上的困擾。這項法案目前仍在起草中，尚未完成，目前仍不知何時能送交至議會決議。
在媒體包容性及LGBT族群代表性上，「國際立即行動組織」指出泰國媒體針對LGBT相關議題之報導通常較正面且較具同理心，在泰國政治及媒體圈都有知名、有聲量的LGBT代表人士。此外，泰國影視近年更掀起BL劇的風潮，還成功席捲亞洲各國，在促進亞洲社會對LGBT更友善方面有相當貢獻，也讓LGBT議題與流行文化接軌、更加主流化。