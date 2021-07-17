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原以為黃曉明有距離感　林佑威拍完《緊急公關》改觀了

▲林佑威（右）與黃曉明首度合作。（圖／東森超視）
▲林佑威（右）與黃曉明首度合作。（圖／東森超視）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-17 08:00:00

職場劇《緊急公關》以公關題材作為主軸，探討教育、家庭等多元化的社會議題，林佑威在劇中和黃曉明從一開始的不對盤，到後來的英雄惜英雄，並肩作戰聯手解決各種公關危機事件，精彩過招讓人大呼過癮。在《緊急公關》前，林佑威和黃曉明未曾和合作過，一開始他認為對方可能是很有距離感的人，經過這次真正合作，他才發現原來黃曉明的為人非常謙虛、好相處，在片場也會十分貼心的照顧到在場的演員跟所有的工作人員，「我覺得他是一個非常溫暖的人。」

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而當初林佑威會接下這部戲，主要是因為難得遇到公關題材的職場劇，加上劇中角色其實很貼近他現實生活裡的性格，「溫和善良、有些時候做事情不懂得變通，確實我們在演戲時都會跟自己要扮演的角色找到共同之處，我覺得『霍偉倫』滿像我本人的。」他還笑說自己完全是本色出演。對於選角從來就不設限的林佑威，從未挑戰過歷史古裝劇，也期望未來有機會能夠嘗試。

▲林佑威（右）與黃曉明首度合作。（圖／東森超視）
▲▼黃曉明拍戲沒架子。（圖／東森超視）
▲林佑威（右）與黃曉明首度合作。（圖／東森超視）
《緊急公關》講述由黃曉明飾演的林中碩，從叱吒風雲的媒體資深記者，因緣際會下改行以危機公關專家的身分重出江湖的故事。他帶領團隊處理一個又一個棘手的社會公關事件，處理過程中面對是是非非、人性博弈時，化解各種危機，憑藉現實案例提升、淬鍊自己，經過不斷的自我反省後得到救贖，並收穫事業的成功和美滿愛情，7月20日起於東森超視33頻道晚間7點播出。

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