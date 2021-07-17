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防堵疫情！移民署高雄港隊向漁工宣導防疫工作

▲移民署國境事務大隊高雄港國境隊向漁工宣導防疫工作。(圖／記者黃守作攝，2021.07.16)
▲移民署國境事務大隊高雄港國境隊向漁工宣導防疫工作。(圖／記者黃守作攝，2021.07.16)

記者黃守作／高雄報導

2021-07-17 00:59:21

移民署國境事務大隊高雄港國境隊16日，分赴高雄前鎮漁港、旗津修造船廠，以及屏東東港漁港等地，向外籍漁工、船主、修造船廠方與報關及代理業者等，宣導防疫工作，以防堵疫情。

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▲移民署國境事務大隊高雄港國境隊向漁工宣導防疫工作。(圖／記者黃守作攝，2021.07.16)
▲移民署國境事務大隊高雄港國境隊向漁工宣導防疫工作。(圖／記者黃守作攝，2021.07.16)
移民署國境事務大隊專門委員蔡英傑，率該對長大隊高雄港國境隊隊長王天順、副隊長武淑賢，會同高雄市海洋局、高雄市警前鎮分局、農委會漁業署、屏東縣警東港分局、屏東縣海洋及漁業事務管理所及海洋委員會海巡署等單位，到前鎮漁港、旗津修造船廠，以及屏東東港漁港等地，向外籍漁工、船主、修造船廠方與報關及代理業者等，宣導防疫工作。

▲移民署國境事務大隊高雄港國境隊向漁工宣導防疫工作。(圖／記者黃守作攝，2021.07.16)
▲移民署國境事務大隊高雄港國境隊向漁工宣導防疫工作。(圖／記者黃守作攝，2021.07.16)
移民署國境事務大隊高雄港國境隊隊長王天順表示，新冠肺炎疫情持續全國第三級警戒至今年7月26日，該隊執行防疫工作不鬆懈，持續進行防疫宣導，請外籍漁工在戶外及船上，應佩戴口罩，保持社交距離，避免人多群聚、維持手部清潔、遵守漁船管理規定及防疫措施，並宣導不吸毒、遠離毒品及不聚賭等行為，並呼籲如有疑似染疫症狀的漁工，應主動出面接受採檢，及就醫治療。

▲移民署國境事務大隊高雄港國境隊向漁工宣導防疫工作。(圖／記者黃守作攝，2021.07.16)
▲移民署國境事務大隊高雄港國境隊向漁工宣導防疫工作。(圖／記者黃守作攝，2021.07.16)
副隊長武淑賢說，高雄前鎮漁港及屏東東港漁港是我國最大的遠洋漁業基地，目前因前鎮魷魚季與東港鮪魚季剛結束，港內停靠多艘漁船進行整補，而長時間在海上作業的外籍漁工們也得以好好休息。

王天順指出，高雄港國境隊與相關單位共同執行防疫宣導工作，除促請船主於疫情期間，加強漁工管理及防疫作為外，也透過通譯人員向外籍漁工們宣導防疫、防毒及防賭等觀念，尤其是疫情期間，千萬不要任意跨區移動外出訪友，若有外地朋友來訪，也應拒絕，否則被舉發違反防疫規定，將依傳染病防治法開罰。

移民署國境事務大隊專門委員蔡英傑呼籲，遠洋漁業是我國非常重要的經濟產業，而外籍漁工們是不可或缺的勞動力來源，但病毒無國界，落實防疫工作不分國籍，有賴大家團結一致，照顧好自己也維護他人健康，才能安心再度出航捕魚。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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