疫情趨緩分區解封？鄭文燦：指揮中心會做好的考慮

中南部縣市疫情趨緩，高雄也連續14天零確診，因此有醫師認為現在南北風險差很多，可以考慮分區解封。桃園市長鄭文燦今（16）日對此表示，解封要全國一致，現階段最重要的是掌握各個可能的隱形傳播鏈，讓疫情收斂。
記者李春台/桃園報導
2021-07-16 19:23:00
鄭文燦指出，目前疫情的確在收斂，但還是沒有達到清零階段，最後要解封，要到達全國一致，加零加了一周、兩周、三周並不容易，所以指揮中心應該會考慮到如果指標性的個案，或者隱形傳播圈到達可控的時間，加上疫苗的施打率能夠提升到三成或更高，應該會再做一個整體考慮。
至於目前北中南疫情略有差別，究竟要不要採取分區解封？鄭文燦認為需要做謹慎的考慮，他表示雖然民眾在三級警戒期間，生活跟經濟都受到很大的影響，如何兼顧到防疫跟生活的平衡，相信指揮中心應該會做很好的考慮，無論是否要分區解封，如何把各個可能的隱形傳播鏈確實掌握，讓疫情收斂，是目前這個階段最重要的工作。
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