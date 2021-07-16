刪Q延期藍反應不一 黨部：台中人勝利 黨團：政治盤算
中選會今日（16）日宣布原訂8月28日舉行之台中市第二選區立委陳柏惟罷免案，延期到10月23日。中國國民黨台中市黨部主任委員林敏霖發表聲明認為這是台中人的勝利，市議會黨團書記長陳政顯表示，既然四大公投已延期到12月18日，「刪Ｑ」罷免案也決定延期，那為什麼不選擇全部在同一天投票？是否又在政治盤算？
新頭殼newtalk
2021-07-16 20:38:59
國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，最近常在海線聽到地方「訐譙」聲音，認為民進黨政府真是奸詐，選擇疫情嚴峻的時候進行投票，意圖藉機降低投票率，置人民生命於不顧；還好在眾怒難犯之下，民進黨政府終於低頭，決定延後投票日期，這代表海線人民的勝利。相信人民的眼睛是雪亮的，像陳柏惟這種「找不到、做不到、講幹話」的立委，不管那一天投票罷免，都將受到民意的唾棄。
台中市議會國民黨團書記長陳政顯表示，政府因防疫已投入大量預算並大幅舉債，政府預算支出應能省則省，既然四大公投已延期到12月18日，「刪Ｑ」罷免案也決定延期，那為什麼不選擇全部在同一天投票？是否又在政治盤算？
陳政顯表示，雖然罷免案只在第二選區，但辦罷免要投入的人力、物力也是預算支出，「讓一個不適任的人多當一個多月立委，沒關係，省錢比較重要。」
陳政顯說，若國際疫苗採購順利，十二月疫苗施打覆蓋率應可超過五成，選民能更安心投票，不是更能落實民主？不知道中選會有什麼政治上的考量？
執行長吳瓊華指出，民進黨修法固定公投日期前，過往公投與選舉都是一併舉行，投票人及選務人員混淆情事比率微乎其微，中選會不應低估選民水準，將此作為投票日期不同的理由。
另外，二選區有投票權的民眾有些出外打拚工作，短期間之內要回家兩趟，恐怕會對罷免或公投的投票率有所影響，請中選會不要技術性干擾，這是在傷害台灣的民主政治。
新聞來源為Newtalk 新頭殼