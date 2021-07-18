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劑次人口比的數字遊戲　專家：有美化數據之嫌

▲總統蔡英文日前喊出至7月底我國疫苗覆蓋率要達25%的目標，舉國關注。(圖／NOWnews資料照)
▲總統蔡英文日前喊出至7月底我國疫苗覆蓋率要達25%的目標，舉國關注。(圖／NOWnews資料照)

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-18 13:00:00

總統蔡英文日前喊出至7月底我國疫苗覆蓋率要達25%的目標，不過25%到底該怎麼算？指揮中心日前提出「劑次人口比」的計算方式也引發外界非議，甚至指揮官陳時中還要在記者會上特地澄清，中華民國防疫學會理事長王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，這樣的計算方式的確有美化數字之嫌，不過台灣第二劑的接種人口比率低，數字呈現上沒有太大差異。

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台灣進入疫情下半場，疫苗更是關注焦點，不過在蔡英文帶頭喊出7月底達到25%的疫苗覆蓋率後，指揮中心在14日宣布，未來將用疫苗覆蓋率將使用「劑次人口比」計算，惹來非議。

「劑次人口比」就是將第一劑、第二劑的接種數字加總後除以全國人口數，所得出的比率，若以15日第一劑疫苗的覆蓋率為15.9％為例，使用新單位數字上升為16.27％，中央遭質疑只是在玩數字遊戲。對此，指揮官陳時中還在14日記者會上列舉國際媒體、明星大學為例，證明劑次人口比「不是指揮中心獨創」，不過球員兼裁判能被多少民眾信服先不談，就有專家跳出來指出，這樣的算法就是美化數據。

王任賢指出，劑次人口比在呈現上是比較簡單的方式，這樣的表現方式通常是用在看疫苗被施打了多少劑量，打一劑或打兩劑分開列舉比較複雜，「雖然是為了美化數字，但估計現在用起來也沒什麼壞處啦！」

王任賢進一步說明，由於我國的第二劑施打人口並不多，因此用這樣的計算方式來看，不會和只接種第一劑的比率相差大，而且以目前每天接種20萬人來看，相當於我國人口數1%，「很快就會到25%啦，26日解封應該是可以預期的。」

以台灣25%的疫苗覆蓋率來看，雖然還沒有辦法達到全體免疫，不過對於社區防疫也有幫助，王任賢表示，新冠肺炎的傳播率以原始R0來看是3至4，不過如果我國有25%的疫苗覆蓋後，將可以降到1.8到2，「那傳統公衛的手法像是全面性的戴口罩、避免群聚等等就會有效。」

究竟疫苗覆蓋率要怎麼算才合理？引發學界爭論，不過確定的是，無論怎麼算，多少人打了多少疫苗是不爭的事實，比起數字怎麼呈現才漂亮，更多民眾恐怕在意的還是自己何時才能打到疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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