歐盟國家中接種速度最快　匈牙利將開打第3劑

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒超過一年，因為疫苗相繼問世而出現轉機，但是近來又因為變種病毒肆虐造成部分國家疫情再起，打第3劑（加強針）的討論聲音也不斷出現。為民眾接種速度相當迅速的匈牙利在16日宣布，將要開放第3劑接種，並強制讓醫護人員施打疫苗。





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根據《路透社》報導，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）16日宣布，將從8月1日起，提供追加接種第3劑新冠疫苗，並且強制所有醫護人員都要施打疫苗。奧班表示，民眾要施打哪種疫苗，將交由醫護人員評估，且第2劑與第3劑之間，需相隔至少4個月的時間，除非醫師有另外建議。





有著1000萬人口的匈牙利，是歐盟各國替大眾接種疫苗進度最為快速的國家之一，但這幾個禮拜以來，匈牙利接種速度開始放緩，政府也將強制要求所有醫護人員接種疫苗，並考慮在9月初新學期開始前，為12歲至16歲青少年施打疫苗。





匈牙利是歐洲藥品管理局（EMA）批准使用中國疫苗以及俄羅斯疫苗前，就已經普遍使用、為大眾施打的國家。境內也使用阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca，AZ）、輝瑞疫苗（Pfizer），以及莫德納疫苗（Moderna）。截至15日為止，匈牙利累計確診80.8萬例，約3萬起死亡案例，目前已有555萬人接種疫苗。









