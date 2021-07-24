讓台灣年輕人講自己的故事　阿餅眼中袁永誠有超強意志力

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陳秉良說起第一次接觸袁永誠，就跟所有人認識他的人一樣，覺得他很「超齡」，連隔著螢幕都能感受到半個地球外的堅定，「當時他在西班牙的宿舍跟我們視訊，你可以感受到他的壓力，所有時間和資源都要放在練球上，那1小時的對話，他的回答都是非常目標明確。」
先天身材的劣勢還是那張來自亞洲的臉孔，都讓一開始不會說西班牙文的袁永誠吃足苦頭，但他很快就轉換心態，把注意力都放在訓練上，「隊友知道你有能力就會傳球給你。」就不會被瞧不起。
這份不服輸的精神感動陳秉良，「其實足球我也是門外漢，可是我覺得精神上，永誠就是一個先行者、冒險家，他跟所有的創業者都是一樣的。遇到挫折後他怎麼去克服，然後他必須要去享受，享受孤獨、失敗和拒絕。」
「我相信這對他來講，不能說甘之如飴，但他已經知道怎麼去克服，因為他有更遠大的目標跟方向。」陳秉良指著旁邊的袁永誠，「你看他的眼神，你完全可以感受到大無畏的精神。追逐夢想的過程中，他的意志力都是超乎常人的。」
陳秉良提高分貝地說，選擇袁永誠成為橘子關懷基金會支持夥伴，不是因為這小子會成功踢進西甲，或是得到什麼樣的成就，「沒有，我們會支持他是因為他的意念和精神。」
陳秉良笑說，袁永誠可能受到偶像阿根廷球王梅西的號召去西班牙踢球，但梅西的故事始終不是台灣的故事，現在有機會透過來自台灣土生土長的少年，「用自己的故事去感動和號召台灣其他年輕人，這件事對我們來說更重要。」
從2008年的大夢北極，到2021年的大夢計畫，橘子關懷基金會鼓勵青年懷抱做大夢的勇氣，實踐「用力作夢、用力做自己」的核心精神，和袁永誠勇於踏出舒適圈，正在努力實踐橘子關懷基金會的核心精神，也希望透過袁永誠，讓更多年輕人勇敢作夢，放膽寫下自己的故事。