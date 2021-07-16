今年第6號颱風將生成？「準烟花」增強時間點曝光

中央氣象局長鄭明典稍早在臉書上表示，夏季風長驅直入西北太平洋，意思是「颱風要出現了」，稱台灣目前位在大低壓帶中，各地天氣不穩定，未來兩週要留意熱帶擾動的發展。天氣風險氣象公司今（16）日指出，隨著西南季風以及跨赤道流接上台灣東方的大低壓帶，環境更有利熱帶系統發展，預期明後兩2天就會有機會增強為今年第6號颱風「烟花」。
記者林莞茜／綜合報導
2021-07-16 21:55:57
中央氣象局表示，季風槽為適合熱帶擾動發展的環境，7月下旬季風槽就會逐漸形成，台灣位置落在大低壓帶中，因此未來兩週各地天氣不穩定，需多加留意熱帶擾動發展，不過17日的仍屬於高溫典型的夏季天氣，各地氣溫高達32至35度，部分地區將有局部36度高溫出現機率、午後出現熱對流現象、偶有伴隨雷雨，東半部迎風面要注意降雨。
至於有關颱風動態，天氣風險氣象公司在臉書上預測，隨著西南季風以及跨赤道流接上台灣東方的大低壓帶，環境更有利熱帶系統發展，位於低壓帶東側的熱帶擾動98W對流發展旺盛，預期明後兩天有機會增強為今年第6號颱風烟花。
天氣風險氣象公司認為，此熱帶低壓發展的強度仍然要看是否與大低壓帶的環流配合狀況，各個模式的系集預報強度從輕度颱風到強烈颱風都有，分歧仍大，不過可預期的是周圍的環流比較寬廣，北部、東半部下週有出現長浪的機會。照最新模式模擬結果，後續往西來到東海的機率比較高，不過以往這種廣大低壓帶中的系統變化都很大，牽一髮動全身，擾動跟低壓帶都會互相作用，未來幾天還要密切觀察。