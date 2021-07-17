APEC非正式領袖會議　習近平盼RCEP年內生效

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據新華社通稿，習近平在會中提出「加強抗疫國際合作、深化區域經濟一體化、堅持包容可持續發展、把握科技創新機遇」等4項呼籲。
他首先細數中方向發展中國家提供5億多劑疫苗，未來3年內還將再提供30億美元國際援助等，並稱願積極參與保障疫苗供應鏈穩定安全、促進關鍵物資流通等合作倡議，以及採取有效措施確保人員健康安全有序往來，推動地區經貿合作早日恢復正常。
習近平接著強調，開放融通是大勢所趨。APEC要推動貿易和投資自由化便利化，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。「要拆牆而不要築牆，要開放而不要隔絕，要融合而不要脫鉤，引導經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。」
他並稱，要推進區域經濟一體化，早日建成高水平亞太自由貿易區。
習近平還強調，中方已率先完成區域全面經濟夥伴協定（RCEP）核准工作，「期待協定年內正式生效」。
他重申，中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和等環保目標，並指數位經濟是世界經濟發展的重要方向。
習近平說，全球數位經濟是開放和緊密相連的整體，「合作共贏是唯一正道，封閉排他、對立分裂只會走進死胡同」。
他並表示，要全面平衡落實APEC網路和數位經濟路線圖，加強數位基礎設施建設，促進新技術傳播和運用，努力構建開放、公平、非歧視的數位營商環境。
中國與日、韓、紐、澳以及東南亞國家協會（ASEAN）10國2020年11月正式簽署RCEP。
RCEP是各項指標領先全球的超大自貿區，15個成員國總人口達22.7億，國民生產毛額（GDP）達26兆美元（約新台幣740兆元），出口總額達5.2兆美元，都占全球總量約30%。（編輯：楊昇儒）1100716