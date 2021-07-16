參與APEC非正式領袖會議　張忠謀：中華台北需要更多疫苗

今年亞太經濟合作會議（APEC）「非正式領袖閉門會議」已於台北時間今（16）日晚間7時至9時40分以視訊方式順利舉行，這是APEC自1989年創立以來，主辦國首次於年中加開一場領袖層級會議，我國領袖代表台積電創辦人張忠謀全程與會。總統府發出新聞稿表示，此次會議通過「克服疫情與促進經濟復甦」聲明，鼓勵各會員在疫情診斷與治療領域的合作，加速疫苗公平分配、擴大疫苗製造及共享，支持打造安全有效的疫苗供應鏈。

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張忠謀在會議中發言表示，目前台灣的疫苗注射覆蓋率低於20%，雖然美國與日本已慷慨捐贈疫苗，我方的民間機構也已成功採購一千萬劑，但仍然需要更多數量的疫苗，而且需要儘快取得。

總統府表示，本次會議紐西蘭邀請各國分享因應疫情的經驗，並共商疫後經濟復甦的合作機會，希望藉此次會議展現APEC團結抗疫的決心，並討論如何重建更美好的未來。

總統府說，國際貨幣基金（IMF）總裁Kristalina Georgieva及世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任Michael Ryan，應邀分別從「經濟」與「公衛」面向就疫情帶來的衝擊分享建言，認為疫苗政策已成為全球當前最重要的經濟政策，呼籲亞太地區以更公平、更快速的方式分配疫苗，才能有效協助全球經濟復甦。

總統府指出，這次會議也通過「APEC經濟領袖聲明：克服疫情與促進經濟復甦」(APEC Economic Leaders’ Statement: Overcoming COVID-19 and Accelerating Economic Recovery)，鼓勵各會員在疫情診斷與治療領域的合作，加速疫苗公平分配、擴大疫苗製造及共享，支持打造安全有效的疫苗供應鏈、加速商品與服務流通、恢復跨境人員的安全移動，同時承諾各國將運用財政、貨幣與紓困等政策促進經濟復甦，掌握創新契機協助勞工與企業成長，特別是婦女及微中小型企業；另重申應對氣候變遷及環境挑戰、促進永續金融、強化數位轉型與縮減數位落差的重要性，並致力於追求自由、公平且非歧視的貿易投資環境以因應疫情影響。

總統府說，我國感謝紐西蘭本年在全球疫情艱困期間，主動加開這場非正式領袖閉門會議，透過區域合作共同帶領各國走過疫情、邁向永續包容的復甦。我國將持續與所有APEC會員合作，共同增進亞太區域的和平、穩定與繁榮。

我國代表張忠謀表示，此次非正式領袖會議召開的目的是討論亞太地區應如何合作以度過新型冠狀病毒（COVID-19）疫情危機，並加速疫後經濟復甦。中華台北將就這兩個議題表達看法。

張忠謀說，面對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，中華台北迄今維持傑出防疫紀錄。台灣有兩千三百萬人口，儘管近期疫情曾一度升溫，但目前業已趨緩，在過去超過一年半的時間中，總確診病例數約為一萬五千例（佔總人口0.07%），其中死亡病例數為763例（約為十萬分之三）。

張忠謀說，相信台灣在過程中得到的經驗與知識能夠協助其他APEC成員。台灣持續地願意提供協助。過去台灣曾捐贈口罩與其他醫療物資予其他APEC成員，現在也準備好與各國分享台灣抗疫的知識。

張忠謀表示，同時，台灣也需要幫助。目前台灣的疫苗注射覆蓋率低於20%。雖然美國與日本已慷慨捐贈疫苗，台灣的民間機構也已成功採購一千萬劑，台灣仍然需要更多數量的疫苗，而且需要儘快取得。其他多數的APEC成員也需要幫助。台灣需要向目前擁有並生產超過他們自身所需疫苗數量的APEC成員尋求協助。

張忠謀說，針對疫後經濟復甦，中華台北敦促APEC成員，在考慮重要國家安全需求後，彼此間及與全球進行自由貿易。 在過去70年，自由貿易使多數APEC經濟體蓬勃發展。自由貿易僅是各APEC經濟體貢獻自己的競爭優勢，而其他APEC成員藉此受惠的方法。

張忠謀強調，然而近來，台灣很關切要求「境內」半導體晶片自給自足的趨勢。過去數十年的自由貿易大幅促進半導體技術發展。因此，越趨複雜的技術致使供應鏈走向「境外」。

張忠謀說，試圖讓時光倒流是相當不切實際的，如果嘗試讓時光倒流，不僅成本將會提升以及技術的進步可能放緩。在花費了數千億與許多年的時間之後，結果仍將是無法充分自給自足且成本很高的供應鏈。

張忠謀表示，台灣認同國家安全的顧慮確實存在，也相信針對國安應用，在國境內存有一個能夠自給自足的供應鏈是審慎的作法。然而，針對規模大得許多的民間市場，一個基於自由貿易體系的供應鏈是最好的作法。

張忠謀最後說，針對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，中華台北能夠協助，台灣也願意、並準備好以自身的知識與經驗提供協助，但也和其他許多APEC成員一樣，需要儘快取得更多疫苗。關於疫後經濟復甦，中華台北敦促在考慮關鍵國家安全需求後，應該採取自由貿易。