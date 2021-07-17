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菲國驗出11例Delta本土病例　擬禁泰馬旅客入境

▲菲律賓通報新增16例感染Delta變異株的確診者，其中11例為本土病例。菲國官員表示，正研議禁止來自泰國、馬來西亞等Delta變異株確診暴增國家的旅客入境。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓通報新增16例感染Delta變異株的確診者，其中11例為本土病例。菲國官員表示，正研議禁止來自泰國、馬來西亞等Delta變異株確診暴增國家的旅客入境。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-17 10:32:19

（中央社記者陳妍君馬尼拉16日專電）菲律賓今天通報新增16例感染Delta變異株的COVID-19確診者，其中11例為本土病例。菲國官員表示，正研議禁止來自泰國、馬來西亞等Delta變異株確診暴增國家的旅客入境。

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菲國衛生部今天表示，截至15日，菲律賓驗出35例Delta變異株確診病例，其中兩人病逝。

11例Delta變異株本土病例中，兩例來自馬尼拉市、一例來自馬尼拉北方的班巴加省（Pampanga）、兩例來自菲國中部安蒂克省（Antique），其他6例來自菲國南部民答那峨島北部的卡加延德奧羅市（Cagayan DeOro）和東米薩米斯省（Misamis Oriental）。

菲國衛生部表示，截至15日，菲律賓共驗出1481例最早在英國發現的Alpha變異株、1685例最早在南非發現的Beta變異株、兩例最早在巴西發現的Gamma變異株和221例最早在菲律賓發現的Theta變異株。

另一方面，160萬劑嬌生集團（Johnson & Johnson）研發的楊森（Janssen）疫苗今天送達菲律賓。這是菲國收到的首批楊森疫苗。

菲國衛生部表示，這批疫苗是由美國政府透過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗全球取得機制（COVAX）捐贈。第二批疫苗預計明天送達，連同今天送達的疫苗，美國捐出約320萬劑疫苗給菲國。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，菲國COVID-19疫苗採購主管官員加維斯（CarlitoGalvez Jr.）說，這批疫苗將送到出現Delta變異株確診病例的馬尼拉都會區、西維薩亞斯區（WesternVisayas）和北民答那峨區，供高風險年長者施打。

面對傳染力較強的Delta變異株確診數增加，菲國衛生部長杜克（Francisco Duque III）昨天說，衛生部正密切關注泰國、馬來西亞等Delta變異株確診暴增國家的情況，可能暫時禁止來自這些國家的旅客入境。

為防止更多Delta變異株傳入，馬尼拉當局14日宣布，7月16日到31日，禁止14天內曾造訪印尼的旅客入境。

7月31日前，菲國政府也禁止14天內曾造訪印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、尼泊爾、阿拉伯聯合大公國和阿曼的旅客入境。

菲律賓今天通報新增5676例COVID-19確診、162人不治，累計確診病例達149萬6328例、2萬6476人病逝。（編輯：韋樞）1100716

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