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APEC非正式領袖會議　紐總理：加速疫苗製造與使用

▲紐西蘭總理阿爾登今天在主持APEC「非正式領袖閉門會議」後表示，各會員體同意必須要盡快讓所有人接種疫苗，並推動疫苗製造、分享及使用，包括降低疫苗跨境流通的關稅。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐西蘭總理阿爾登今天在主持APEC「非正式領袖閉門會議」後表示，各會員體同意必須要盡快讓所有人接種疫苗，並推動疫苗製造、分享及使用，包括降低疫苗跨境流通的關稅。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-17 10:35:29

（中央社記者侯姿瑩、鍾佑貞新加坡/台北16日專電）紐西蘭總理阿爾登今天在主持APEC「非正式領袖閉門會議」後表示，各會員體同意必須要盡快讓所有人接種疫苗，並推動疫苗製造、分享及使用，包括降低疫苗跨境流通的關稅。

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亞太經濟合作會議（APEC）主辦國紐西蘭今晚針對COVID-19疫情召開非正式領袖視訊會議（InformalLeaders' Retreat），台積電創辦人張忠謀代表總統蔡英文與會。會議由紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）主持，並於會後舉行線上記者會。

這場會議也是美國總統拜登（Joe Biden）上任後，首度與中國國家主席習近平在APEC場合碰頭。媒體問及，會中兩人互動是否出現緊張氣氛，阿爾登表示，「沒有」。

她說，會議成果豐碩，所有與會領袖都專注討論區域面臨的問題，包括如何因應疫情，以及APEC如何能加速推動經濟復甦等。

阿爾登表示，與會領袖都同意應該要盡快讓全球所有人接種疫苗；會中討論已跳脫「疫苗民族主義」（vaccine nationalism），專注於疫苗製造、分享及使用，會員體也期待在未來幾個月看到降低疫苗跨境流通相關關稅的作為。

她強調，「直到每個人都安全之前，沒有人是安全的」。

另外，阿爾登表示，各會員體也正在推動重新與世界安全地連結，持續探討包括疫苗護照、綠色通道、毋須隔離的旅遊泡泡等作法。各國正努力找出解決方法。

對於媒體問及，日本新版防衛白皮書首度明載台灣局勢穩定重要性，紐西蘭是否同樣憂心中國對台灣日益加劇的軍事恫嚇，阿爾登僅表示，日本防衛白皮書不在今天討論議題之列，且安全相關議題也非今天討論的主題，這場會議重點為經濟及健康議題。

紐西蘭是今年APEC主辦國，除了預定11月舉行的經濟領袖會議外，今天特別以視訊方式加開「非正式領袖閉門會議」，共商亞太地區因應COVID-19疫情及促進經濟復甦的作法，會議進行約2個半小時。這是APEC自1989年創立以來，主辦國首次於年中加開一場領袖層級會議。（編輯：張佑之）1100716

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