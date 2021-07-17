金煌芒果入菜　鳳山阿榮分享夏日芒果雞柳燴時蔬料理食譜

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了協助六龜農民度過難關，高雄市政府和六龜區農會合作，推出每箱6公斤卻只要449的金煌芒果，透過所推出的防疫互助經濟平台「高雄好家載」限量銷售，由小黃運將配送至你家，20公里內運費由市府補助，以實踐「一家人的美味、兩家人的溫飽」的政策理念，創造農民、運將、消費者互惠三贏的局面。
鳳山阿榮蘇致榮的父親前高雄市議員蘇炎城在卸任後，也至六龜投入農業，主要作物也是芒果。曾開過餐廳的蘇致榮也不藏私，在臉書上公開分享「夏日芒果雞柳燴時蔬」食譜，這道菜不僅爽口且製作簡單，尤其在炎熱夏天食用非常適合，其中食材包括雞里肌肉條切塊、紅甜椒切塊、蒜頭切末、芒果切小塊、蘆筍切段、太白粉水少許、香油少許。
蘇致榮表示，這道菜的做法是，雞肉用米酒、雞粉、少許香油、少許太白粉抓勻醃滯15分鐘後，燒一鍋開水將雞肉川燙後撈起備用，起油鍋炒香蒜末、加入蘆筍拌炒再少許水滾一下，加川燙好的雞胸肉、紅甜椒塊拌炒，再加入少許雞粉調味後用太白粉水勾薄芡，最後加入芒果拌勻後起鍋享用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。