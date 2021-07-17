雙北宜花東高溫午後雷陣雨 「烟花」颱風最快今晚形成
氣象局指出，天氣高溫炎熱，今（17）日中午前後台北市、新北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。花蓮縣縱谷，宜蘭縣、台東縣近山區或河谷為黃色燈號。另外，位於菲律賓東方海面的低氣壓，以每小時18公里速度，向北北西進行，未來兩天有機會發展成今年第6號颱風「烟花」。氣象達人彭啟明也po文指出，預估最快在今天晚間就有機會增強為今年第6號颱風「烟花」。
記者許家禎／台北報導
2021-07-17 08:25:02｜2021-07-17 08:56:26
氣象局表示，今天天氣與昨天類似，白天各地大多多雲到晴，中午過後容易有午後雷陣雨，整體降雨情形會稍緩一些，不過中南部地區及其他山區仍有局部大雨發生的機率，請留意短延時強降雨、雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請留意積淹水。
溫度方面，白天高溫各地普遍可以來到32至35度，其中大台北盆地、宜蘭近山區或河谷及花東縱谷仍有局部36度以上高溫發生的機率，外出活動務必做好防曬並多補充水分。
另外，位於菲律賓東方海面的低氣壓，氣象局表示已於昨晚8時增強為熱帶性低氣壓，未來將朝琉球洋面前進，目前較高機率朝更北方的海面行進，對台灣暫無直接影響。氣象局表示，熱帶系統發展初期變化仍大，不確定性亦高，後續將持續關注。
針對未來可能生成颱風，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，由於它所在的位置發展條件良好，強度有持續增強趨勢，預估最快在今天(17日)晚間就有機會增強為今年第6號颱風「烟花」。雖然今晚到明天週日之間有颱風形成的機會，但是對台灣天氣要造成影響，可能要等到下週二（20日）左右才會開始。