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巴西前衛生部長傳與仲介協商　擬高價買中國疫苗

▲巴西媒體爆料，前衛生部長帕祖耶洛今年3月曾與仲介協商，擬以市價近3倍價格購買中國科興COVID-19疫苗CoronaVac。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西媒體爆料，前衛生部長帕祖耶洛今年3月曾與仲介協商，擬以市價近3倍價格購買中國科興COVID-19疫苗CoronaVac。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-17 16:10:40

（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）巴西媒體今天爆料，前衛生部長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）今年3月曾與仲介協商，擬以市價近3倍價格購買中國科興COVID-19疫苗CoronaVac。

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CoronaVac是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）與聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所（Instututo Butanta）共同開發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，布坦坦研究所負責在巴西生產的最後階段。

巴西「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）今天發布一支影片，內容是帕祖耶洛與巴西南部聖卡塔里納州（Santa Catarina）一家名為「世界品牌」（WorldBrands）的公司代表會議結束前的畫面。影片也交由參議院疫情真相調查委員會審查。

COVID-19大流行在巴西造成超過54萬人死亡，參議院設立疫情真調會調查政府作為是否失職或行政失當。

帕祖耶洛在影片中說，一名叫做約翰（John）的仲介向政府提出直接向中國藥廠購買3000萬劑CoronaVac的計畫，並與衛生部簽署了解備忘錄，衛生部答應在最短時間內簽署購買疫苗合同，購買金額的一半將在合同簽署時支付，仲介佣金為每劑0.7美元（約新台幣19.6元）至0.85美元之間。

巴西聯邦政府與布坦坦研究所簽署的合同，每劑CoronaVac售價10美元；而帕祖耶洛接見的仲介提供的疫苗價格為每劑28美元。根據真調會調查，購買合同最終沒有簽署，因衛生部長易人，帕祖耶洛下台。

帕祖耶洛與仲介的會議和之前他在疫情真調會的自白互相矛盾。當時，真調會的參議員質問帕祖耶洛，是否曾參與協商購買其他疫苗。帕祖耶洛答稱：「我是部長，是衛生部最高決策人，我不可以與企業協商，與企業談判的是行政級別專員，而不是部長。」

真調會副主席、參議員羅德里格斯（RandolfeRodrigues）表示，影片內容非常嚴重，它披露了一個不想購買CoronaVac的政府與仲介協商購買相同疫苗的醜聞內幕，真調會將傳訊所有出現在影片中的人士。

巴西目前使用的疫苗包括CoronaVac、AZ、輝瑞和嬌生疫苗，但出於意識形態原因及與聖保羅州長多利亞（João Doria）的政治競爭，CoronaVac是受到總統波索納洛（Jair Bolsonaro）最多攻擊的疫苗。

波索納洛不只一次表示「決不會購買中國疫苗」，甚至勒令取消衛生部與布坦坦研究所之間達成供應疫苗的協議，最後因全球疫苗短缺緣故，才在今年初與布坦坦研究所簽署購買合同。（編輯：陳惠珍）1100717

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