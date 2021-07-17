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台股跌落萬八走勢震盪　法人：展望後市沒有看淡的理由

▲台股上周五（16日）受到重要法說會展望微幅不如預期壓抑，終場下跌138.94點，收在17895.25 點，周線收紅。法人指出，資金回流科技股的趨勢逐漸發酵，台股沒有看淡的理由。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股上周五（16日）受到重要法說會展望微幅不如預期壓抑，終場下跌138.94點，收在17895.25 點，周線收紅。法人指出，資金回流科技股的趨勢逐漸發酵，台股沒有看淡的理由。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-07-17 09:58:26

台股上周五（16日）受到重要法說會展望微幅不如預期壓抑，加上前一天站上萬八，走勢相對震盪，終場下跌138.94點，收在17895.25 點，成交量放大至5773.49億元。周線收紅。投信法人指出，台股進入7月開始展開季報行情，資金回流科技股的趨勢也逐漸發酵，再加上下半年國內外經濟、企業獲利面對股市都屬正面幫助，台股企業全年度獲利年增率已上修至超過5成之多，台股沒有看淡的理由。

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針對近期盤勢，安聯投信表示，回顧過去一周，台股大致仍呈現走揚、挑戰新高格局，電子股、傳產和金融股輪番上陣。惟16日受到重要法說毛利率展望微幅不如市場預期影響，壓抑大盤表現，整體來看金融股受惠獲利優於預期持續走揚，科技及傳產則偏個股表現。

回到基本面，安聯投信表示，總體經濟方面，美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 比去年同期上漲 5.4%，是 13 年來最大增幅，且比5月時5.0%進一步明顯升高。這反映出供應鏈瓶頸，以及旅遊類服務價格隨著經濟解封而反彈。

安聯投信台股團隊指出，現階段基本面的大方向，就是經濟解封後需求強勁，但供給卻面臨原料、勞工短缺、成本及工資上升，以及海運瓶頸；企業為保護獲利率，已開始將新增成本轉嫁給消費者。未來將持續關注通膨變化，以及美國聯準會對通膨態度與因應之道。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，目前歐美進入解封之際，增添未來科技需求預估困難，尤其過去一年受惠居家工作、遠距教學筆電訂單出現鬆動，預期部分供應鏈吃緊將至少延續到年底，甚至有機會延續到2022年，包含載板、矽晶圓及成熟製程的晶圓代工產業；另一方面，預期汽車需求在晶片缺貨紓解後可望持續提升；電動車成長趨勢亦將帶動相關供應鏈產值持續提升，應該是投資布局重點。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，晶圓龍頭大廠雖然週五股價下跌，但看好第三季向來是科技股傳統旺季，且電子零組件長短料調整疑慮已反映在股價上，下半年又有科技新品將上市，未來有利於資金類股輪轉，並展開科技與傳產雙主軸的多頭行情。

葉獻文表示，回顧今年來歷次加權指數來到萬點大關時，指數多會出現反覆震盪後再站穩，且台股進入7月開始展開季報行情，資金回流科技股的趨勢也逐漸發酵，配合下半年不論國內外經濟、企業獲利面等對於股市都屬正面幫助，目前台股企業全年度獲利年增率已上修至超過5成之多，台股沒有看淡的理由。

選股方面，葉獻文建議，看好下半年美歐解封後帶來的消費熱潮，以及手機新機備貨潮開始發酵，除了持續聚焦具有遠距題材的5G、電動車、高效能運算的半導體相關產業鏈外，亦看好強勁需求所推升的消費性電子類股，如光電、LED、TFT等相關類股；傳產方面，特別看好航運第三季獲利上修所帶動的上攻契機。

 

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