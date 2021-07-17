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西歐遭 「死亡洪水」襲擊　至少125人死亡、上千人失蹤

▲德國遭遇百年最強洪災，逾百人死亡、千人失蹤，德國媒體將之形容為「死亡洪水」。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國遭遇百年最強洪災，逾百人死亡、千人失蹤，德國媒體將之形容為「死亡洪水」。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-17 10:05:48｜2021-07-17 10:06:02

受到致災性的低壓影響，歐洲中西部近日連日豪雨，德國遭到百年最強洪災侵襲，比利時、荷蘭、盧森堡、瑞士部分地區也嚴重受創，截至16日，已知超過125人喪命，逾千人下落不明。當局大規模搜救行動持續進行，萊茵蘭-普法爾茨邦西北部、北萊茵－西發利亞邦西南部的艾費爾山區已經進入緊急狀態。有官員認為這場洪災是氣候變遷造成的結果，德國「畫報」（Bild）更將之形容為「死亡洪水」。

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在連日豪雨、洪水侵襲之下，德國、比利時多棟房屋倒塌，許多民眾因此無家可歸，雖然救難人員急忙進行搜救工作，以阻止這一場百年來最強洪災造成更多人死亡，有官員憂心洪災對民生以及經濟造成的衝擊。

德國多個地區淹水災情嚴重，萊茵蘭-普法爾茨邦西北部、北萊茵－西發利亞邦西南部的艾費爾山區進入緊急狀態，部分區域交通中斷，導致救援人員難以進入，有民眾表示一輩子從來沒看過這麼嚴重的災情。

《美聯社》報導指出，洪災已經超過125人喪命，其中德國為災情最為嚴重的國家，約有106人死亡。當地官員指出，在萊茵蘭-普法爾茨邦就傳出63人死亡，其中還包括12名名居住在辛齊希鎮（Sinzig）療養設施的身障人士。

《CNN》引述當地官員報導，阿爾韋勒縣仍有1300名居民下落不明，但地方當局指出，人數之所以這麼高，很有可能是因為電話線受損的原因。科布倫茲（Koblenz）警方發言人表示雖然目前「還看不到盡頭」，但隨著救援行動以及電話線恢復，希望能盡可能減少失蹤人數。但隨著洪水漸漸消退，當局憂心會再被沖走的汽車、卡車當中發現更多的遺體。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲洪水造成嚴重災情，車輛也被水勢沖走，洪水消退後堆疊在路上。當局憂心會再被沖走的汽車、卡車當中發現更多的遺體。（圖／美聯社／達志影像）

鄰近的比利時災情也相當嚴重，目前已知20人死亡，20人失蹤，死者大多在東部靠近德國邊界的第3大城列日市（Liège）周邊。比利時當局已經派出軍隊前往全國10省中的4個省協助疏散和救援，義大利以及法國也派出救援團隊協助。比利時總理德克魯（Alexander De Croo）表示，這可能是史上最嚴重的水災，並宣布要將7月20日訂為全國哀悼日，向罹難者致哀。

盧森堡以及荷蘭也降下大雨，位於荷蘭南部的林堡省也遭受洪水侵襲，警察隨即疏散當地社區，在馬斯垂克（Maastricht）也有數以千計民眾被迫撤離。而在瑞士也因為暴雨導致河流以及湖泊水位暴漲，琉森湖（Lake Lucerne）的湖水更淹到了市中心。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲比利時街道因洪水街道滿是泥濘。（圖／美聯社／達志影像）
世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）表示，西歐部分地區已經在2天內降下相當於2個月的雨量，土壤含水量已經飽和。WMO發言人努利斯（Clare Nullis）表示雖然目前要將洪水以及熱浪歸咎於全球暖話還為時過早，但可以認為氣候變遷增加了極端天氣發生頻率。

 

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