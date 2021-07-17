名家論壇》黃創夏／政府「協助」疫苗？皇恩浩蕩的奴性

「紅色滲透」真的好可怕，沒想到那一套「聽黨話、感黨恩、跟黨走」的腦袋，竟然可能已經滲透到台灣內部號稱是最「民主進步」的地方，紅腦灌頂，也是一片政府萬歲、萬歲、萬萬歲的頌讚聲浪‧‧‧





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這樣的感謝政府「協助」的心態，連一百年前的國民黨搞文宣，都知道萬萬不可！





辛亥革命後，南京政府成立不久，一位八十多歲的老人，來到剛成立的總統府傳達室苦苦哀求：「讓我進去吧！我要見見大總統。」





警備隊當然不能放行，爭執吵鬧中，剛好總統府侍從隊長郭漢章走過，便問：「什麼事？」傳達室的人說：「老人家要見大總統。我問他有什麼公事，他說沒有。我又問他有沒有什麼意見書提出，他也說沒有。大總統公事忙得很，哪有工夫接見他呢？我向老人解釋了好一會，他還是不肯走。」





這個老人在旁說他姓蕭，是鹽商，聽說南京新政府成立了，特地從揚州專程趕來想瞻仰大總統的風釆。郭漢章見是如此，便對老人說：「請你等一等，我去報告。」





郭漢章向孫中山滙報了情況。孫中山馬上放下手中的工作，說：「好，你請他進來，我很願意會見他。」





郭漢章扶著老人走到孫中山面前，介紹說：「這就是大總統。」





孫中山含笑起立，表示歡迎。正要和他握手，老人卻放下手杖跪下，要行從前拜見皇帝的三跪九叩之禮。





孫中山慌忙扶他起來，說人民再也不需要跪總統了，還親切告訴他說：「總統在職一天，就是國民的公僕，是為全國民眾服務。」





孫中山解釋說，總統是僕人、是要向人民謙卑的，人民才是高高在上的‧‧‧





老人問：「總統若是離職呢?」





孫中山說：「總統離職以後，和國民一樣。」





以上資料出自《黃花崗雜誌第二十六期》，一些大學的圖書館中還找的到，這個故事是真還是編出來的？不得而知，但一百年前的國民黨搞文宣，也知道時代不一樣了，國家的主人不是政府，而是人民！





然而，還是有一些家天下的封建思想殘留，共產黨就不必說了，國民黨也搞獨裁好幾十年，想不到現在還有「綠身紅腦」，恐怕真的是被「紅色滲透」了‧‧‧





也許這要「怪」郭台銘和台積電，沒事去搞疫苗幹嘛，「害」政府要承受本來就是法定義務的藥害相關責任！





這是當今最大的荒謬，人民納稅，是國家的「主人」，行政院官員領薪，是國家的「僕人」，不管是古代封建國家還是當代民主國家，天經地義，「爾祿爾俸，民脂民膏」，不是每個官員都會背的嗎？





如今惡僕公然欺主，不好好解決人民所託付的責任，搞砸了，還來「說三道四」，才讓一向寬厚的台灣人民再也忍無可忍。





說穿了，這是蔡英文必須要斷然處裡的危機！因為蔡英文打下的江山，沒想到在底下就有人「沾光、搶功、皇恩浩蕩」之奴性與慣性不改，誤以為江山也該是他的個人事業了！





就是這是種「家天下」心理，才會有「批評我就是黑我！」、「怎麼不去批評別人！」、「都是故意找麻煩！」‧‧‧的狂語傲氣。





因為，剽竊人民主權後，他們在乎的是「自己的桂冠」，以為只有自己奪到權位就可以隨心所欲，一切的作為不是他的法定義務，而是他對人民的「施捨」和「協助」，他們認為的權位是「勝利的戰利品」而不再是「人民的委託」！





所以，就被「紅色滲透」，「中央圖房」大搞特稿「聽黨話、感黨恩、跟黨走」的前現代荒謬劇！





報告蔡英文總統，這樣的「紅色滲透」已經是國安危機，當疫情逐漸趨緩，台灣終將恢復光明，但還是要提醒妳一下：如果燈炮老化或功率不對勁了，並不會再度綻放光采啦‧‧‧











●作者：黃創夏／資深媒體人





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