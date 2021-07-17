首降個位數！本土確診8例　新增死亡1個案

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增12例COVID-19確定病例，分別為8例本土及4例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。
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指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案3419)，為60多歲男性，住在雙北市，本身有慢性病史，無相關活動接觸史。5月21日因腳步蜂窩性組織炎就醫並採檢，當日檢驗結果為陽性但無相關症狀並收治住院，5月22日確診，7月15日死亡。指揮中心補充，該名病患之前住院一度肺炎、血氧下降，也曾插管著進到加護病房，後來移除呼吸器解隔離到一般病房，但最後症狀惡化，心跳過慢病逝在醫院，研判是5月20日雙北社區感染流行期間遭到感染。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月15日累計公布14,148位確診個案中，已有12,207人解除隔離，解隔離人數達確診人數86.3%。
指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案中，案15486為本國籍20多歲男性，7月14日自阿拉伯聯合大公國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，個案入境時無症狀，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，於今日確診(Ct值32.1) ，相關接觸者匡列中。案15494為本國籍50多歲女性，5月13日自美國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，個案在臺期間並無症狀，7月16日因出境需求自費採檢，於今日確診（Ct值36），相關接觸者匡列中。案15495為香港籍40多歲男性，5月7日自奈及利亞入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，個案在臺期間並無症狀，7月16日因工作需求採檢，於今日確診(Ct值36)，相關接觸者匡列中。案15496為本國籍50多歲男性，7月8日自印尼返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，檢驗結果陰性，7月10日出現喉嚨痛等症狀，經視訊診療及開藥後緩解，7月16日因症狀持續，由衛生單位安排採檢，於今日確診，個案同班機旅客皆於集中檢疫所檢疫，故無框列接觸者。
指揮中心統計，截至目前國內累計1,747,750例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,730,746例排除)，其中15,390例確診，分別為1,226例境外移入(原1例本土病例案15425疫調後改為美國境外移入)，14,111例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計106例移除為空號。2020年起累計764例COVID-19死亡病例，其中756例本土，個案居住縣市分布為新北市380例、臺北市289例、基隆市26例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。