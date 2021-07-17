醫師籲「混打」　陳時中：會與專家多觀察！看效果與安全

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陳時中表示，指揮中心會多觀察，以及請專家就安全跟效益做最佳評估，讓大家有所指引，但目前安全性報告很少，因為通常試驗都要拉得很長才能看清楚，但指揮中心會持續關注這個議題。
至於國內啟動AZ加莫德納混打臨床試驗，最快何時公布？陳時中表示大概3個多月結果會出爐，但指揮中心會跟專家跟國外的資料一起看、一起參考，當然有本土資料會更有信心。
陳時中表示，但如果國外有非常有效或有用的資訊，經過專家討論，也不見得一定要等3個月等結果出來再做決定，只要有更多科學證據，證明有效又安全，讓大家有信心，就會朝這方面來走。
至於未來各家廠牌都陸續到貨後，有可能跟高端與其他疫苗研究混打試驗嗎？陳時中說「會」，但有幾個考量，一是疫苗的到貨的時程跟量，如果能混打，到貨時間壓力就較小，疫苗施打運用會更好。再來是效益，效果如果很好就是好選擇，那當然也要顧慮安全性。
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