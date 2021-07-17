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醫師籲「混打」　陳時中：會與專家多觀察！看效果與安全

▲中央流行疫情指揮中心針對疫苗混打做出說明。圖為示意圖，與內文無涉（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心針對疫苗混打做出說明。圖為示意圖，與內文無涉（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-07-17 16:48:13

針對有醫師認為，民眾可先打AZ，再等BNT到貨，屆時可能會開放混打。為此，指揮中心指揮官陳時中今（17）日表示，會與專家多觀察，看安全也看效果。至於國內啟動AZ加莫德納混打臨床試驗，最快何時公布？陳時中表示大概3個多月結果會出爐。

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指揮官陳時中表示，目前是一個資訊非常混亂時候，確實有十幾個國家可以混打，但也不是全部國家都這樣做，尤其WHO有提出相關警訊。他說有知名期刊登出相關文章，表示混打實驗上得到的效果好。但他強調，疫苗跟藥物一樣，要求效果也要求安全。

陳時中表示，指揮中心會多觀察，以及請專家就安全跟效益做最佳評估，讓大家有所指引，但目前安全性報告很少，因為通常試驗都要拉得很長才能看清楚，但指揮中心會持續關注這個議題。

至於國內啟動AZ加莫德納混打臨床試驗，最快何時公布？陳時中表示大概3個多月結果會出爐，但指揮中心會跟專家跟國外的資料一起看、一起參考，當然有本土資料會更有信心。

陳時中表示，但如果國外有非常有效或有用的資訊，經過專家討論，也不見得一定要等3個月等結果出來再做決定，只要有更多科學證據，證明有效又安全，讓大家有信心，就會朝這方面來走。

至於未來各家廠牌都陸續到貨後，有可能跟高端與其他疫苗研究混打試驗嗎？陳時中說「會」，但有幾個考量，一是疫苗的到貨的時程跟量，如果能混打，到貨時間壓力就較小，疫苗施打運用會更好。再來是效益，效果如果很好就是好選擇，那當然也要顧慮安全性。

▲截至7月17日，COVID-19本土感染爆發累計確診14111例，本土個案+8，有1例死亡。（圖／NOWnews）
▲截至7月17日，COVID-19本土感染爆發累計確診14111例，本土個案+8，有1例死亡。（圖／NOWnews）
▲截至7月17日，我國COVID-19本土感染爆發地理發布。（圖／NOWnews）
▲截至7月17日，我國COVID-19本土感染爆發地理發布。（圖／NOWnews）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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不認同，三觀衝擊
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不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
38.81%61.19%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
55.74%44.26%
2021-07-15-2021-07-18

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