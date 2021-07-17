快訊／東奧選手村傳首起確診　1外籍工作人員染疫

東京奧運組織委員會17日時表示，東京奧運選手村內傳出有一名人士確診新冠肺炎（COVID-19），成為選手村感染首例。





我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《NHK》報導，這名確診者是外籍工作人員，居住在東京中央區的晴海選手村，成為選手村第一起感染病例。這名工作人員的檢測結果在16日出爐，目前已經住進隔離旅館當中。





《日刊SPORT》報導指出，17日共有15名人員PCR檢測結果呈現陽性，是自本月1日起，東京奧運相關人員檢測陽性最多的一天。除去先到日本進行合宿訓練的選手，東京奧運相關人員已經有45人PCR檢測為陽性。





距離東京奧運開幕只剩不到一個禮拜，但在開幕之前已經傳出多起相關人員確診消息。《路透社》報導指出，最早確診的是烏干達代表隊的一名教練在入境成田機場時被驗出陽性。6月23日又驗出另一人確診。全團成員因此在飯店中隔離，直至7月7日才開始進行練習。





東奧組織委員會指出，先前已經與國際奧委會（IOC）進行協議，為了避免個人身份遭到鎖定，因此不會公佈東奧相關確診者的國籍。日本政府也與東奧組織委員會研擬，針對與確診者密切接觸的選手，在賽前6小時會先進行PCR檢測，若是陰性才能出賽，而柔道等較易有肢體接觸的比賽，規劃於賽後再次檢測。





目前東京遭到Delta變種病毒侵襲，16日再度新增確診1271例，連續3天單日確診破千例，並從12日起實施第四次的緊急事態宣言。



