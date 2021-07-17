南美館、奇美博物館入列　台南723起新增4大特色施打站

今（17）日適逢第一個微解封假日，台南市長黃偉哲一早便前往新營大型接種站視察疫苗施打情況，台南市政府指出，自7月23日開始增加四大特色疫苗施打站，包括「台南美術館二館」、「奇美博物館」、「台南市立圖書館永康新總館」及「許石音樂圖書館」，希望民眾能在風景優美、環境宜人的情況下，儘速完成疫苗施打。





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▲台南市長黃偉哲今（17）日一早前往新營大型接種站視察疫苗施打情況。（圖／台南市政府提供）

× ▲台南市長黃偉哲今（17）日一早前往新營大型接種站視察疫苗施打情況。（圖／台南市政府提供）

台南市自7月23日開始增加四大特色施打站，包括「台南美術館二館」、「奇美博物館」、「台南市立圖書館永康新總館」及「許石音樂圖書館」，台南市長黃偉哲表示，在不一樣的場所打疫苗也是一種新體驗，接下來符合疫苗接種資格的年輕族群增多，施打疫苗將逐漸「日常化」，為貼近民眾生活，身為文化古都的台南透過充滿藝術氣質的特色場域，轉換成為疫苗接種站點。

南美館二館施打站預計設置在館內「跨域展演廳」，初步規劃全天施打500人為限；奇美博物館接種站將設置主場館外圍的「台南都會公園」，初步規劃全天施打500人為限；許石音樂圖書館（北區公園北路）預計接種站設置在館內「黑盒子劇場」，初步規劃全天施打500人為限；至於台南市立圖書館永康新總館，接種地點則在B1藝廊，初步規劃全天施打500人～800人為限。

▲台南美術館二館將化身特色疫苗施打站。（圖／台南市政府提供）

× ▲台南美術館二館將化身特色疫苗施打站。（圖／台南市政府提供）

黃偉哲指出，台南市有188萬市民，現在疫苗覆蓋率18%，目前這一批預約民眾約6萬8千人，可增加3到4%覆蓋率，下一批約有25萬人預約，施打完畢後覆蓋率可以再增加13%左右，這樣台南市的疫苗覆蓋率可望超過35%。

黃偉哲表示，感謝民眾支持｢COVID-19公費疫苗預約平台｣登記系統，透過1922系統預約後，依照系統指示的時間和地點前往接種站，就能大幅降低群聚的風險與久候的不適，他也呼籲符合接種資格的民眾儘速至該網站預約接種，早日建立團體防護力，保護自己也守護家人健康。