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南美館、奇美博物館入列　台南723起新增4大特色施打站

▲台南奇美博物館將化身特色疫苗施打站。（圖／台南市政府提供）
▲台南奇美博物館將化身特色疫苗施打站。（圖／台南市政府提供）

記者鄭婷襄／台南報導

2021-07-17 13:07:35

今（17）日適逢第一個微解封假日，台南市長黃偉哲一早便前往新營大型接種站視察疫苗施打情況台南市政府指出，自7月23日開始增加四大特色疫苗施打站，包括「台南美術館二館」、「奇美博物館」、「台南市立圖書館永康新總館」及「許石音樂圖書館」，希望民眾能在風景優美、環境宜人的情況下，儘速完成疫苗施打。

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▲台南市長黃偉哲今（17）日一早前往新營大型接種站視察疫苗施打情況。（圖／台南市政府提供）
▲台南市長黃偉哲今（17）日一早前往新營大型接種站視察疫苗施打情況。（圖／台南市政府提供）
台南市自7月23日開始增加四大特色施打站，包括「台南美術館二館」、「奇美博物館」、「台南市立圖書館永康新總館」及「許石音樂圖書館」，台南市長黃偉哲表示，在不一樣的場所打疫苗也是一種新體驗，接下來符合疫苗接種資格的年輕族群增多，施打疫苗將逐漸「日常化」，為貼近民眾生活，身為文化古都的台南透過充滿藝術氣質的特色場域，轉換成為疫苗接種站點。

南美館二館施打站預計設置在館內「跨域展演廳」，初步規劃全天施打500人為限；奇美博物館接種站將設置主場館外圍的「台南都會公園」，初步規劃全天施打500人為限；許石音樂圖書館（北區公園北路）預計接種站設置在館內「黑盒子劇場」，初步規劃全天施打500人為限；至於台南市立圖書館永康新總館，接種地點則在B1藝廊，初步規劃全天施打500人～800人為限。

▲台南美術館二館將化身特色施打站。（圖／台南市政府提供）
▲台南美術館二館將化身特色疫苗施打站。（圖／台南市政府提供）
黃偉哲指出，台南市有188萬市民，現在疫苗覆蓋率18%，目前這一批預約民眾約6萬8千人，可增加3到4%覆蓋率，下一批約有25萬人預約，施打完畢後覆蓋率可以再增加13%左右，這樣台南市的疫苗覆蓋率可望超過35%。

黃偉哲表示，感謝民眾支持｢COVID-19公費疫苗預約平台｣登記系統，透過1922系統預約後，依照系統指示的時間和地點前往接種站，就能大幅降低群聚的風險與久候的不適，他也呼籲符合接種資格的民眾儘速至該網站預約接種，早日建立團體防護力，保護自己也守護家人健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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