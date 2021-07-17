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登記疫苗小撇步　史哲透漏可換行政區接種站來施打

▲史哲希望大家能夠一同來努力，讓高雄在七月底能夠拼到疫苗覆蓋率達三成，越快群體免疫大家也越能回到如常生活。(圖／截自史哲臉書)
▲史哲希望大家能夠一同來努力，讓高雄在七月底能夠拼到疫苗覆蓋率達三成，越快群體免疫大家也越能回到如常生活。(圖／截自史哲臉書)

記者郭凱杰/高雄報導

2021-07-17 14:12:36

昨（6）日中央疫苗預約系統開打首日，高雄副市長史哲呼籲大家互助防疫、互相幫忙，以克服數位落差、解決數位誤差，達成智慧防疫。史哲也在臉書透露預約登記疫苗小撇步，當自己所屬行政區預約額滿，可在登記施打選擇時，換行政區接種站來施打；以免出現跨縣市打疫苗情況。

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▲史哲呼籲大家彼此幫忙，會用的要去幫不會用的，不浪費醫護團隊、基層公務人員的用心。(圖／截自史哲臉書)
▲史哲呼籲大家彼此幫忙，會用的要去幫不會用的，不浪費醫護團隊、基層公務人員的用心。(圖／截自史哲臉書)
史哲表示，這些數據上看來這反映了一件事情，在使用預約系統上的確有存在有數位落差，所以在高雄我們提前規劃，系統上線後就廣設預約的服務站、里長們也全體總動員來協助大家登記意願、預約接種。他呼籲大家彼此幫忙，會用的要去幫不會用的，不浪費醫護團隊、基層公務人員的用心。

史哲也透露自己的一些心得，他說，有一段話其實要小聲講，他知道網路上很多人都知道小訣竅，尤其在高流接種站、至德堂接種站登場後，引起許多討論與教學，要小聲講的原因是，此刻還不希望大家跨縣市打疫苗，這有太高的移動風險。

但他要特別提醒市民朋友們，「當你自己的行政區預約滿了，其實在登記施打選擇時，可以換行政區的接種站來施打的」。

史哲也以高雄展覽館地址在前鎮區，當然在地址分類會設定前鎮區，但是前鎮區的人口數沒有這麼多，設計上大型接種站是希望服務更多行政區的市民朋友。

史哲也認為，臺灣在面對疫情考驗的一路以來，我們都自己解決問題，更自己找到解決問題的方法，這是臺灣珍貴的地方，更是臺灣在此刻面對艱困時，有這麼多國際友人，來回應臺灣人的良善，贈予我們珍貴的疫苗資源。

史哲也希望大家能夠一同來努力，讓高雄在七月底能夠拼到疫苗覆蓋率達三成，加快達成群體免疫的速度。越快群體免疫我們越能面對下一波印度變種病毒的考驗、越快群體免疫大家也越能回到如常生活。

史哲強調，我們不只在跟印度變種病毒時間賽跑，也在跟自己的人力物力資源賽跑。我們務必要讓政府人力資源、醫護資源，發揮到最有效益，這場長跑才能撐到最後。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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