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巷仔內／賴清德續與美國互動　累積問鼎2024能量

▲副總統賴清德是否能問鼎2024總統大位，與美方的互動將是一大重點。（圖／總統府提供）
▲副總統賴清德是否能問鼎2024總統大位，與美方的互動將是一大重點。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／特稿

2021-07-17 14:04:33｜2021-07-17 14:16:42

前AIT處長酈英傑15日搭機離台，結束3年任期，在其離台前，許多中央地方首長皆拜會、致電表達感謝與祝福。值得注意的是，副總統賴清德12日、13日分別當面及線上與酈英傑兩度同台，成為酈離台前最後同框的政治人物，雙方好交情不言可喻。其實賴清德自當選副總統後，持續與美方多所互動，其與美國保持良好關係，可望為他累積問鼎2024總統大位的能量。

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早在去年2020總統大選結束後，2月份賴清德即以「準副總統」的特殊身分啟程訪美，拜會許多台美關係關鍵性人物，其中露出的有長期為台灣發聲的參議員魯比歐（Marco Rubio），當時魯比歐辦公室表示，雙方談到如何增強美台關係，以及台灣參與世界衛生組織等國際組織的重要性；賴清德也與眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）會面交流。

該次訪問，賴清德還拜訪白宮國安會，與美國官員會談約70分鐘，更出席「國家祈禱早餐會」，並與時任美國總統川普、時任美國副總統彭斯等多位重量級官員同場，一系列的拜會達成了台美斷交以來的最高層級紀錄。

該次訪美行程相當順利，美方對賴到華府出席早餐會開了綠燈，沒有人反對，這除了是對賴清德表示友善與信任之外，當然也是因為賴清德是蔡英文的副手，蔡政府長期耕耘台美關係所獲得的進展。

時序快轉至2020年7月4日，AIT將該年美國國慶活動辦在賴清德的「本陣」台南棒球場，當日賴清德與酈英傑一同看棒球話家常，進一步促進台美情誼，此次棒球賽，酈英傑也在離台前多次提及，是一個很難忘的回憶。

2020年8月美國衛生部長阿札爾率團訪台，是自1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員，賴清德代表蔡英文宴請阿札爾；同年4月，美國總統拜登派美國前參議員陶德率團訪問台灣，蔡英文在官邸宴請美國前聯邦參議員陶德等一行人，賴清德一同出席晚宴。

賴清德也於今年4月邀請酈英傑伉儷、時任AIT副處長谷立言伉儷及其他駐台大使，一同走訪阿里山特富野古道及達邦部落，把台灣山林美景介紹給外賓。

一連串與美國的互動，賴清德持續累積外交學分。過去賴清德擔任台南市長時，外交活動以城市交流為主，後接任行政院長，則多主責內政；現擔任副總統，理所當然出席、參與外交活動，尤其這一年多來疫情衝擊了全世界，台灣防疫有成，受到國際肯定，也有了許多交流的機會。於是在防疫的同時，賴清德也持續累積「外交厚度」。

賴清德身為副總統，成為蔡英文的分身，協助總統為國家拚外交，也為他自己累積政治能量。其實，副總統被視為一個「無聲」的職位，賴只不過是在做歷任副總統做的事情，但有熟悉賴清德的黨政人士指出，「因為他是賴清德，才會被這麼多人討論」。

熟悉外交人士則認為，國際間往來與交流，所有動作當然都是有其目的與理由的，從近年美方與賴清德的各種互動，無論是一路亮綠燈的華府行，或是AIT願意與其的密切交流同台，都透露著美方對賴清德既有一定程度的好奇，也有相當的信任。

儘管距離2024還久，蔡英文的接班人選尚未呼之欲出，不過問鼎大位，現在就要開始蓄積能量。這一年多來，賴清德除了持續在國內各地參訪，也多接觸國際事務，其是否能和美方繼續保持良好互動，繼而再上一層樓，值得觀察。

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