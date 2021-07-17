世衛續查COVID-19疫源　成立新永久組織

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英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，譚德塞在閉門會議裡宣布，新組織設立後會成立新的疫源調查團，由各會員國提名不同領域的專家參與調查。
每日電訊報指出，就他們了解這代表曾於今年前往中國武漢調查疫源的現行國際專家組將解散，不過他們仍可能重新被所屬的國家提名進入新的組織。
報導指出，今年尋求連任的譚德塞在閉門會議裡表示，世界需要一個更穩定、可預期的架構來研究恐釀致流行的新病原起源，「據此，我很榮幸宣布，秘書處將成立永久的新病原起源國際科學諮詢小組（International Scientific Advisory Group forOrigins of Novel Pathogens,SAGO）。」
譚德塞表示，新組織的成員將根據他們的技術專長來遴選，同時兼顧地域代表性和性別平衡，世衛很快會公開徵選，包含透過各會員國，網羅最優質的專家。
另據美國媒體報導，世衛向成員所提的新疫源調查計畫，打算稽查2019年底最初感染病例所在當地的實驗室與研究中心，並整合人體、野生動物、圈養動物及環境方面的研究。
譚德塞說希望中國能支持下階段的疫源科學調查進程，本著透明精神分享所有相關資料，同樣也希望所有會員國本於排除政治干預，支持科學調查。
中國外交部發言人趙立堅在16日的例行記者會表示，中方注意到譚德塞和世衛組織秘書處提出的溯源計畫草案，中方專家正在進行研究。
他強調下階段全球溯源計畫應由會員國主導，通過協商達成一致，而今年3月世衛與中國發布的第一份聯合溯源報告結論，包括實驗室外逸極不可能、在全球更廣範圍內繼續尋找可能的早期病例等，應是下階段全球溯源工作的基礎。
對於譚德塞稱疫源調查缺乏最初的原始資料，趙立堅回應「聯合專家組在華考察期間，中方逐條展示了特別需要關注的原始資料。外方專家也多次明確表示，專家組獲得了大量資料和資訊，對由於部分資訊涉及個人隱私不能複製和攜帶出境表示充分理解」。
趙立堅表示，7月15日有48個國家致函世衛秘書長，支持今年3月的世衛與中國聯合溯源報告、反對將溯源問題政治化，反映出國際社會在溯源問題上應尊重科學、秉持客觀、公正態度的強烈呼聲。（譯者：陳亦偉）1100717