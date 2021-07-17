COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中市17日增1例確診足跡　為男性醫師

▲中市（17）日新增1例本土確診足跡(圖／市政府提供2021.7.17)
▲中市（17）日新增1例本土確診足跡(圖／市政府提供2021.7.17)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-17 15:34:12

台中市今（17）日新增1例本土確診，案15492為北區62歲男性醫師，6月23日因個人健康因素赴北部某醫院住院治療，然而同樓層病房6月29日開始出現COVID-19 確診病例，當日即辦理出院返回台中，日前仍出現症狀由119送院檢驗陽性確診，目前住院隔離治療中。衛生局長曾梓展說，已匡列22名接觸者，其中19人陰性、3人尚待結果，個案足跡史也已清消。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市政府今下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，曾梓展說明，確診個案5月1日因個人健康因素，即無至任職醫院上班，曾於2月10日、5月10日、6月22日採檢PCR陰性，6月23日赴北部某醫院住院治療，但同樓層病房6月29日至7月1日陸續出現確診病例，因此該院6月29日逐步清空病房，個案也於6月29日出院返回台中，7月9日開始出現症狀，7月16日因發燒、意識不清緊急由119送至醫院急診，經檢驗陽性確診，目前住院隔離治療中。

曾梓展指出，由於這名個案當時未被匡列居家隔離，7月14日曾至花旗銀行中港分行。此案已匡列22名接觸者，其中5名列居家隔離，包含同住3名、其他2名，採檢均為陰性；另17名列自主健康管理，包含119消防員2名、台中市醫院接觸者11名、其他4名，其中14人採檢陰性、3人尚待結果。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
26.32%73.68%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
38.81%61.19%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
55.74%44.26%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
43%57%
2021-07-15-2021-07-18
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀