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中市梨樹認養產出　疫情改產銷班採收宅配到府

▲東勢梨樹認養者「城市農夫回娘家」採收，考量新冠肺炎疫情，改梨產銷班採收、包裝及宅配到府。(圖／農業局提供2021.7.17)
▲東勢梨樹認養者「城市農夫回娘家」採收，考量新冠肺炎疫情，改梨產銷班採收、包裝及宅配到府。(圖／農業局提供2021.7.17)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-17 16:07:48

台中市政府與東勢區農會所輔導梨之鄉休閒農業區，長期辦理梨樹認養活動。今年休閒農業區果園開放40棵梨樹接受認養，原定於7月17、18日辦理認養者「城市農夫回娘家」採收活動，但考量新冠肺炎疫情，改由東勢區農會梨產銷班與梨之鄉休閒農業區夥伴幫忙採收、包裝及宅配到府，讓國人在家安心防疫，無時差品嚐最新鮮梨果。

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農業局表示，東勢區農會自100年起輔導梨之鄉休閒農業區辦理梨樹認養活動，今年氣候雖然變化劇烈，使乾旱與大雨接連報到，但在農民努力下豐碩清甜梨果仍然順利產出；儘管疫情無法讓城市農夫回娘家採摘，農會與休閒農業區仍協助認養者進行採收、包裝並宅配到府，讓城市農夫們專心防疫，在家享受最時鮮的梨果。

農業局指出，果樹認養是都市人近距離與土地互動的好機會，只需在每年年底前向梨之鄉休閒農業區登記認養，於種植期間與農家約好時間，便可與家人朋友到果園執行農務，包含嫁接、施肥、除草等，最後在夏天時親自採收，體會「粒粒皆辛苦」的豐碩果實，珍惜土地滋養賜予人們的食物。

梨之鄉休閒農業區位於台中東勢區，雲霧繚繞的雲海與夕陽餘暉、夏季高聳蒼綠勁挺的五葉松及秋天色彩繽紛的落羽松，都是國人遠離塵囂、沉浸於自然風景的最佳去處；此外，也提供許多導覽解說遊程，讓民眾能愜意欣賞富饒農產、迷人客家文化、DIY活動、精緻伴手禮與各式季節限定活動。

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正確，混打疫苗已是國際趨勢
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