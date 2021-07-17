單日新增確診和死亡雙創新高　泰國將祭更嚴格措施

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泰國的第三波疫情自4月爆發至今越趨嚴峻，疫情集中在大曼谷區域，政府陸續祭出學校只能線上教學、關閉公園、禁止餐廳內用、關閉美容店和關閉建築工地等措施，但疫情未見緩解。
從7月12日開始，曼谷、北欖府（Samut Prakan）、佛統府（Nakhon Pathom）、暖武里府（Nonthaburi）、龍仔厝府（Samut Sakhon）、巴吞他尼府（PathumThani）這6個地區的百貨公司和商場禁止營業，餐廳只能外帶，並實施每晚9時至隔日凌晨4時的宵禁，禁止5人以上的集會，跨府移動必須要有一定的理由。
但限制措施實施近一週，確診人數和死亡人數仍持續攀升，泰國政府公告昨天晚間宣布全國禁止公開的大型集會。
泰國疫情指揮中心副發言人阿披莎邁（ApisamaiSrirangson）昨天預告將會有更嚴格的限制措施，近日就會宣布。
泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）昨天晚間也在臉書表示，由於變種病毒傳播速度快，曼谷和週邊地區的疫情無法緩解，如果政府不祭出更嚴格的措施，情況將會更惡化。
帕拉育指出，他主持的疫情指揮中心會議基本上同意要實施更嚴格限制移動的措施，並關閉更多場所以及最大程度讓民眾在家工作，衛生相關部會正在研究其他各國的相關規定，並會儘快提出。（編輯：周永捷）1100717