劉德華唯一斷背緋聞男友！「最帥楊康」消失影壇近況曝光
天王劉德華感情世界神祕，除了馬來西亞老婆朱麗倩，只有一個前女友喻可欣寫書爆料情史，出道多年幾乎是緋聞不沾鍋，早年還傳出劉德華有一段斷背情，和TVB演員訓練班同學潘宏彬過從甚密，不過隨著潘宏彬退出影壇，逐漸被粉絲遺忘，他也成為劉德華口中「最遺憾失去聯絡」的朋友。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-07-17 16:31:11｜2021-07-17 16:48:16
潘宏彬從梁朝偉《新紮師兄》發跡，曾與劉青雲、陳庭威、呂方、關禮傑、吳啟華、陶大宇組成「新紮師兄七人組」登台表演，不過他發展平平，未如其他人般大紅大紫，後來輾轉來台灣發展，飾演《射鵰英雄傳》的「楊康」，俊美中帶有邪氣的氣質，充滿危險吸引力。 比起星途，外界更關注他和天王劉德華的曖昧友誼，兩人同住在一個屋簷下，在劉德華當紅之際，常在自己主演的電影中安排給潘宏彬一個角色，連黃日華也懷疑形影不離的兩人是一對。不過也有一說指出，朱麗倩來香港找劉德華約會都是住潘宏彬家裡，他只是天王保護戀情的煙霧彈。 1998年潘宏彬退出影壇，與外界斷了所有聯繫，劉德華怎麼找都找不到人，坦言「保不住這段友情我好遺憾」，等到潘宏彬再出現在大眾視野，已經是劉德華、朱麗倩婚訊曝光的時候，47歲的潘宏彬挺著光頭、啤酒肚，轉行當起底薪港幣6500元（約台幣24000元）的房仲，被問到與「人夫」劉德華昔日斷背傳聞，他玄妙回應：「我怎麼回答你？」